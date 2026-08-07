[서울데이터랩]8월 7일 암호화폐 시총 상위종목 동향

세줄 요약 비트코인 1위 유지, 상위 코인 대체로 약세

테더·USDC 안정세, 스테이블코인 비중 유지

에이다 주간 급등, 알트코인 차별화 확대

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7일 1시 기준 암호화폐 시가총액 상위 종목은 비트코인이 1위를 유지한 가운데 주요 코인들이 대체로 보합권 또는 약세 흐름을 나타냈다. 비트코인의 시가총액은 1830조 306억원, 현재가는 9119만 7092원으로 집계됐으며 24시간 등락률은 -0.37%, 최근 1주일 기준으로는 -0.11%를 기록했다. 24시간 거래량은 25조 8279억원이었다.시가총액 2위 이더리움은 324조 7843억원, 현재가 269만 1238원으로 나타났다. 24시간 기준 -0.061%, 1주 기준 -0.6%로 비트코인과 함께 제한적인 조정을 보였다. 3위 테더는 현재가 1418원, 시가총액 260조 2870억원으로 24시간 변동률 0.0049%를 기록해 사실상 달러 페그를 유지했다.4위 비앤비는 시가총액 112조 800억원, 현재가 84만 1665원으로 24시간 -0.15%를 나타냈다. 5위 유에스디코인은 시가총액 102조 556억원, 현재가 1419원으로 24시간 -0.013%를 기록했다. 상위 5개 종목 가운데 비트코인과 이더리움, 비앤비는 소폭 하락했고 테더와 유에스디코인은 안정적인 흐름을 이어갔다.6위 리플은 24시간 -2.13%, 1주 -5.64%로 상위권 종목 중 비교적 약한 흐름을 보였다. 시가총액은 90조 5532억원, 현재가는 1448원이다. 7위 솔라나 역시 24시간 -1.17%, 1주 -2.13%로 조정을 받았으며 시가총액은 59조 9682억원, 현재가는 10만 3029원이다.반면 일부 종목은 상대적으로 강세를 보였다. 8위 트론은 24시간 0.19% 올라 현재가 465원, 시가총액 44조 1303억원을 기록했다. 9위 하이퍼리퀴드는 24시간 -1.19%였지만 1주 기준 0.85% 상승했고, 10위 도지코인은 24시간 -0.77%, 1주 -1.48%로 집계됐다.중위권에서는 상승 탄력이 두드러진 종목도 나왔다. 12위 지캐시는 24시간 -0.98%로 숨 고르기 양상이었지만 최근 1주일 동안 9.25% 상승했다. 특히 13위 에이다는 24시간 6.72%, 1주 17.17% 급등하며 상위 20개 종목 가운데 가장 강한 주간 상승률을 기록했다. 에이다의 시가총액은 10조 3412억원, 현재가는 283원이다.이 밖에 14위 모네로는 24시간 1.40%, 1주 3.09% 상승했고, 15위 체인링크는 24시간 0.48% 올랐지만 1주 기준으로는 -2.67%를 나타냈다. 스텔라루멘은 1주 -6.06%로 부진했고, 다이와 USD1, USDe 등 스테이블코인 계열은 0%대 등락률로 안정적인 가격 흐름을 이어갔다.전체적으로 이날 암호화폐 시가총액 상위 시장은 비트코인과 이더리움이 큰 방향성 없이 횡보하는 가운데, 스테이블코인이 상위권에서 비중을 유지했고 일부 알트코인에서는 종목별 차별화가 이어진 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자