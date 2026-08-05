[서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 급등세…빛과전자·이노인스트루먼트·마키나락스 상한가

세줄 요약 거래상위 종목에 매수세 집중, 코스닥 급등 장세

빛과전자·이노인스트루먼트 상한가, 마키나락스 근접

대한광통신 급등 속 디앤디파마텍은 급락 대비

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5일 오후 12시 35분 기준 코스닥 시장에서는 개별 종목 장세가 두드러지는 가운데 거래상위 종목 다수가 강세를 나타내고 있다. 특히 통신장비, 전자부품, 인공지능(AI), 로봇 관련 종목을 중심으로 매수세가 몰리면서 상한가와 두 자릿수 상승 종목이 대거 출현했다.거래량 1위는 대한광통신(010170)으로 3217만8215주가 거래됐고, 주가는 전일 대비 19.84% 오른 1만2200원을 기록했다. 거래대금도 3857억5900만원으로 집계돼 종목별 매매 집중도가 높았다. 빛과전자(069540)는 2907만5909주가 손바뀜하며 29.89% 오른 2890원으로 상한가를 기록했고, 매도호가가 비어 있는 모습이다. 이노인스트루먼트(215790) 역시 1090만3235주 거래되며 30.00% 오른 988원으로 상한가에 올라 투자심리를 자극했다.상승폭 상위권에서는 마키나락스(477850)가 29.85% 오른 2만9800원으로 상한가에 근접했고, PS일렉트로닉스(332570)는 14.08% 오른 9400원, 성호전자(043260)는 14.34% 오른 1만9220원을 나타냈다. 삼기에너지솔루션즈(419050)는 13.66% 오른 1647원, 랩지노믹스(084650)는 13.05% 오른 849원, 알트(459550)는 10.82% 오른 1976원으로 거래됐다. 우리기술(032820)과 일승(333430)도 각각 9.32%, 9.15% 상승하며 강세 흐름에 동참했다.거래대금 기준으로는 대한광통신에 이어 디앤디파마텍(347850)이 3033억8000만원으로 많았지만 주가는 17.44% 내린 5만3500원으로 급락했다. 상승 종목이 우세한 장세 속에서 디앤디파마텍은 거래상위 종목 가운데 두드러진 약세를 보였다. 마키나락스는 1313억6800만원, 성호전자는 831억5800만원, 빛과전자는 805억7700만원의 거래대금을 기록했다.시가총액 상위 거래종목 가운데서는 우리기술이 2조475억원으로 비교적 큰 몸집을 유지한 채 1만1850원까지 올랐고, 디앤디파마텍은 2조4523억원, 대한광통신은 1조8969억원, 성호전자는 1조3789억원 수준을 나타냈다. 수익성 지표를 보면 성호전자의 PER은 3.29배, ROE는 46.27%로 상대적으로 양호한 편이었고, 매드업(0039P0)은 PER 12.79배, ROE 84.39%, JW신약(067290)은 PER 11.57배, ROE 46.30%를 기록했다.반면 적자 상태를 반영한 음수 PER 종목도 다수 포진했다. 대한광통신, 빛과전자, 삼기에너지솔루션즈, 알트, 이노인스트루먼트, 랩지노믹스, 디앤디파마텍, 마키나락스 등이 대표적이다. 이에 따라 현재 코스닥 거래상위 종목군은 실적보다는 수급과 테마, 단기 모멘텀 중심의 매매가 활발하게 전개되는 양상으로 해석된다.장중 코스닥 시장은 일부 종목의 상한가 안착과 대형 거래대금 유입이 맞물리며 높은 변동성을 보이고 있어, 투자자들은 급등 종목 추격 매수에 신중할 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자