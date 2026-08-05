‘삼전닉스’ 급등에 코스피 4%대↑…매수 사이드카

세줄 요약
- 미 뉴욕 반도체 훈풍에 국내 증시 급등
- 코스피 6600선 안착, 장 초반 4%대 상승
- 삼성전자·SK하이닉스 동반 강세, 사이드카 발동
미 뉴욕증시에서의 반도체 훈풍에 ‘삼전닉스’가 급등하며 5일 코스피가 4% 넘게 상승하고 있다.
이날 코스피는 전 거래일 대비 244.53포인트(3.85%) 오른 6603.48로 출발해 장 초반 4%대 상승하며 6600선에 안착했다.
삼성전자는 장 초반 6%대까지 상승폭을 키웠으며, SK하이닉스는 7%대 상승 중이다.
코스피 시가총액 3위 SK스퀘어도 7%대 상승하는 가운데 5위인 삼성전기가 장 초반 14% 급등한 뒤 11% 안팎의 상승률을 보이고 있다.
급등장에 이날 오전 9시 24분 56초 유가증권시장에서 5분간 프로그램매수호가 효력을 정지하는 매수 사이드카가 발동됐다.
코스닥 지수는 2%대 상승해 800선을 탈환했다. 5000억원대 기술수출 계약을 공시한 ‘코스닥 대장주’ 알테오젠이 6%대 급등하고 있다.
김소라 기자
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