[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 삼성전자·SK하이닉스, 검색상위와 상승률 동반 선두

LG이노텍·RFHIC·삼성전기, IT 부품·장비주 급등

NAVER·HLB·레인보우로보틱스, 상대적 약세

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5일 오전 9시 05분 기준 네이버 금융 검색상위 종목에서는 반도체와 전기전자 관련 대형주가 개장 초반 강한 흐름을 보이고 있다. 검색 비중 상위권에는 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)가 나란히 올라 투자자 관심이 집중됐고, 일부 정보기술(IT) 부품주와 장비주도 큰 폭의 상승률을 기록 중이다.검색 순위 1위 삼성전자는 검색비율 20.67%를 기록했고, 주가는 25만 3000원으로 전일 대비 1만 3000원(5.42%) 상승했다. 시가는 25만 4000원, 장중 저가는 25만 2000원, 고가는 25만 4500원이다. 2위 SK하이닉스는 검색비율 18.96%, 현재가 168만 7000원으로 11만원(6.98%) 올랐다. 양대 반도체주가 나란히 강세를 나타내면서 개장 초반 시장 주도주 역할을 하는 모습이다.상승 탄력이 두드러진 종목으로는 LG이노텍(011070)과 RFHIC(218410), 삼성전기(009150)가 꼽힌다. LG이노텍은 60만 7000원으로 8만 2000원(15.62%) 급등했고, RFHIC는 5만 5900원으로 7150원(14.67%) 뛰었다. 삼성전기도 135만 3000원으로 16만 8000원(14.18%) 오르며 강세를 이어가고 있다. 이 밖에 SK스퀘어(402340)는 7.64%, LS ELECTRIC(010120)은 5.84%, 알테오젠(196170)과 한미반도체(042700)는 각각 3%대 상승률을 기록했다.대형주 전반으로도 상승 종목이 우세하다. 현대차(005380)는 40만 3500원으로 2.80%, LG전자(066570)는 17만 1400원으로 3.56%, 한화오션(042660)은 8만 9000원으로 1.71% 상승했다. 두산에너빌리티(034020)와 삼성SDI(006400), 에코프로(086520), 삼성중공업(010140), 셀트리온(068270)도 1% 안팎의 오름세를 나타냈다.반면 일부 인터넷·바이오·로봇주는 약세다. NAVER(035420)는 22만 4000원으로 2500원(1.10%) 내렸고, HLB(028300)는 3만 4100원으로 0.73% 하락했다. 레인보우로보틱스(277810)는 45만 8500원으로 1.82% 밀리며 검색상위 종목 가운데 상대적으로 부진한 흐름을 보였다. 개장 초반 검색상위 종목군은 전반적으로 기술주와 반도체주 중심의 매수세가 두드러지는 양상이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자