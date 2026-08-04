[마감시황]코스닥 780.72로 5.88% 급등 마감…기관 5434억원 순매수에 사상 첫 3거래일 연속 매수 사이드카

세줄 요약 기관 5434억원 순매수, 코스닥 급등 마감

장중 매수 사이드카 발동, 과열 양상 확대

바이오·소부장·성장주로 매수세 확산

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코스닥이 4일 기관 매수세에 힘입어 6% 가까이 뛰며 780.72에 마감했다. 장중에는 매수 사이드카가 발동되며 과열 양상도 나타났다.4일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 43.37포인트(5.88%) 오른 780.72에 장을 마감했다. 이날 지수는 748.19로 출발해 한때 780.85까지 올랐고, 장중 저가는 748.19였다. 거래량은 4억7370만8000주, 거래대금은 5조8321억6400만원으로 집계됐다.수급별로는 기관이 5434억원을 순매수하며 지수 급등을 주도했다. 반면 외국인은 2772억원, 개인은 2586억원을 각각 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 174억원 순매수, 비차익거래 2316억원 순매도로 전체 2142억원 순매도를 나타냈다.장중 상승 폭이 확대되면서 오전 10시 47분 코스닥150 선물가격과 현물지수가 각각 6.09%, 6.50% 오르자 프로그램 매수호가 효력이 5분간 정지되는 매수 사이드카가 발동됐다. 올해 코스닥 시장에서 30번째 사이드카이자 사상 처음으로 3거래일 연속 발동 사례다.시장에서는 반도체에 집중됐던 자금이 바이오와 소부장, 중소형 성장주로 확산하는 흐름이 두드러졌다. 단일 종목 레버리지 ETF 규제 이후 반도체 쏠림이 완화되면서 코스닥 전반으로 매수세가 번진 점도 지수 강세에 힘을 보탰다.시가총액 상위 종목도 일제히 강세를 보였다. 알테오젠(196170)은 9.29% 오른 34만7000원, 에코프로(086520)는 5.94% 오른 8만2000원, 에코프로비엠(247540)은 5.89% 오른 10만2500원에 거래를 마쳤다. 주성엔지니어링(036930)은 6.42%, 레인보우로보틱스(277810)는 1.85%, 리노공업(058470)은 4.89%, 원익IPS(240810)는 2.99% 상승했다. 바이오주 가운데 HLB(028300)는 11.17%, 에이비엘바이오(298380)는 13.24%, 리가켐바이오(141080)는 15.20% 급등했다.종목별로는 삼기와 비큐AI, 아이비젼웍스가 나란히 30.00% 올라 상한가를 기록했고, 솔트룩스는 29.97%, 삼기에너지솔루션즈는 29.96% 상승했다. 반면 더테크놀로지는 17.00% 내린 249원, 메지온은 16.69% 내린 5만4400원, 케스피온은 11.26% 하락했다.이날 코스닥 시장에서는 상승 종목이 1505개, 하락 종목이 175개였고 보합은 47개였다. 상한가 종목은 11개, 하한가 종목은 없었다.한편 상장주식 평가방법 개선안과 관련해서는 업종별 하위 10% 주가순자산비율(PBR) 기준을 최근 13개 분기 중 12개 분기 이상 충족해야 하는 구조 탓에 코스닥 대상 기업이 43개 수준에 그친다는 지적도 나왔다. 국내 상장사의 약 70%가 PBR 1배 미만인 점을 감안하면 적용 대상이 지나치게 좁다는 평가다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자