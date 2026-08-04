[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 삼성전자·SK하이닉스, 검색상위 1·2위 차지

NAVER·알테오젠·삼성SDI 등 성장주 강세

SK이터닉스·GS건설 급등, 메지온 급락

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4일 오후 3시 35분 기준 네이버 금융 검색상위 종목에서는 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)가 나란히 1, 2위를 차지하며 투자자 관심이 반도체 대형주에 집중됐다. 삼성전자는 검색비율 20.34%로 가장 높은 관심을 받았고, 주가는 전일 대비 500원 오른 24만 원에 마감했다. 장중 24만 4500원까지 올랐지만 22만 8000원까지 저점을 낮추는 등 변동성도 나타났다. SK하이닉스는 검색비율 17.50%로 뒤를 이었고, 1만 원 오른 157만 7000원에 거래를 마쳤다.상승 탄력이 두드러진 종목도 적지 않았다. NAVER(035420)는 1만 9000원 오른 22만 6500원으로 9.16% 상승했고, 알테오젠(196170)도 2만 9500원 오른 34만 7000원으로 9.29% 뛰었다. 두산에너빌리티(034020)는 7.83% 오른 7만 3000원, 삼성SDI(006400)는 7.70% 상승한 41만 9500원에 마감했다. 에코프로(086520)는 5.94%, 한화오션(042660)은 5.42%, LG전자(066570)는 4.22%, LS ELECTRIC(010120)은 4.56% 오르며 강세 흐름을 이어갔다.중소형주와 개별 이슈 종목의 급등세도 눈에 띄었다. SK이터닉스(475150)는 19.87% 급등한 5만 5800원으로 검색 상위권 종목 가운데 가장 높은 상승률을 기록했고, 거래량도 1312만 7828주로 활발했다. GS건설(006360)은 18.56% 오른 2만 8750원, 대우건설(047040)은 14.29% 상승한 1만 5200원으로 건설주 강세가 두드러졌다. HLB(028300) 역시 11.17% 오른 3만 4350원으로 두 자릿수 상승률을 보였다.반면 일부 종목은 차익실현 매물에 밀렸다. 메지온(140410)은 1만 900원 내린 5만 4400원으로 16.69% 급락해 이날 검색상위 종목 중 가장 부진한 흐름을 보였다. 현대차(005380)는 500원 내린 39만 2500원으로 0.13% 하락했고, 삼성전자우(005935)도 1600원 밀린 17만 6400원으로 0.90% 내렸다. 다만 한미반도체(042700)는 0.25% 상승에 그치며 숨 고르기 양상을 나타냈다.검색 비중 상위 종목의 면면을 보면 시장의 시선은 여전히 반도체, 2차전지, 바이오, 건설 등 주도 업종 전반에 고르게 퍼져 있는 모습이다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스가 압도적인 검색 비중을 기록한 가운데, NAVER와 알테오젠, 삼성SDI, 에코프로 등 고변동 성장주에도 자금과 관심이 함께 유입되며 종목별 차별화 장세가 이어졌다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자