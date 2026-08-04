[서울데이터랩]코스피 거래상위 종목, 건설·해운 강세 속 반도체 대형주는 약세

세줄 요약 건설·해운주 강세, 거래상위 종목 매기 확산

삼성전자·SK하이닉스 거래 활발하나 주가 약세

SK이터닉스·GS건설·팬오션 등 급등세

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4일 오후 12시 30분 기준 코스피 거래상위 종목군에서는 건설·해운·개별 중소형주 중심의 강세가 두드러진 반면, 반도체 대형주는 나란히 약세를 보이고 있다.거래량 1위는 삼성전자(005930)로 1831만 1225주가 손바뀜됐다. 다만 주가는 23만 1250원으로 전일 대비 8250원(3.44%) 하락했다. 거래대금도 431만 29에 달해 시장의 관심이 집중됐다. SK하이닉스(000660) 역시 328만 4832주가 거래되며 거래대금 508만 271을 기록했지만, 주가는 152만 4000원으로 4만 3000원(2.74%) 내렸다.반면 상승 탄력이 강한 종목도 적지 않았다. SK이터닉스(475150)는 1102만 217주가 거래되며 5만 8000원까지 올라 24.60% 급등했고, 에이엔피(015260)는 27.96% 상승한 421원으로 거래됐다. 티웨이홀딩스(004870)도 15.87% 오른 1446원, 모나미(005360)는 10.88% 상승한 1672원을 나타냈다.업종별로는 건설주 강세가 눈에 띄었다. 대우건설(047040)은 8.65% 오른 1만 4450원, GS건설(006360)은 14.23% 상승한 2만 7700원, 금호건설(002990)은 3.23% 오른 9270원에 거래됐다. 해운주 가운데서는 팬오션(028670)이 13.27% 급등한 5590원, 흥아해운(003280)이 4.28% 오른 1631원, 대한해운(005880)이 5.82% 상승한 1910원으로 오름세를 이어갔다.이 밖에 한화솔루션(009830)은 7.46% 오른 2만 6650원, NAVER(035420)는 7.71% 상승한 22만 3500원으로 강세를 보였다. 금호타이어(073240)와 고려산업(002140)도 각각 2.85%, 7.18% 올랐고, 한온시스템(018880)과 후성(093370) 역시 소폭 상승 흐름을 나타냈다.장중 거래상위 종목 흐름을 보면 대형 반도체주의 조정 속에서도 건설, 해운, 일부 개별 테마주로 매기가 확산하는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자