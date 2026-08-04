[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 강세…바이오·2차전지 동반 상승

세줄 요약
- 코스닥 시총 상위주 전반 강세
- 바이오·2차전지·반도체 장비주 견인
- 일부 급등주가 투자심리 자극
4일 오후 12시 25분 현재 코스닥 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 강세를 나타내고 있다. 바이오와 2차전지, 반도체 장비주를 중심으로 매수세가 유입되면서 지수 견인력이 확대되는 모습이다.
시가총액 상위 1위 알테오젠(196170)은 34만1000원으로 전일 대비 2만3500원(7.40%) 오르며 강세를 이어갔다. 에코프로(086520)는 8만900원으로 4.52%, 에코프로비엠(247540)은 9만9800원으로 3.10% 상승했다. 레인보우로보틱스(277810)는 45만8500원으로 보합권에서 움직였다.
장중 상승 폭이 두드러진 종목으로는 리가켐바이오(141080)가 꼽힌다. 리가켐바이오는 11만300원으로 15.62% 급등했고, 에이비엘바이오(298380)도 8만800원으로 13.80% 뛰었다. 펩트론(087010)은 18만1000원으로 8.97%, HLB(028300)는 3만3650원으로 8.90%, 삼천당제약(000250)은 16만8900원으로 6.70% 상승했다. 휴젤(145020)도 25만6500원으로 7.32% 오르며 바이오주 전반의 강세 흐름에 힘을 보탰다.
반도체 관련주도 대체로 견조했다. 주성엔지니어링(036930)은 13만2800원으로 3.91% 상승했고, 이오테크닉스(039030)는 30만5500원으로 4.62%, 리노공업(058470)은 6만3000원으로 2.61% 올랐다. 원익IPS(240810)는 9만3900원으로 0.21% 상승하며 강보합세를 나타냈다. 심텍(222800)도 9만4100원으로 7.54% 뛰었다.
로봇주도 강세 대열에 합류했다. 로보티즈(108490)는 23만2000원으로 7.66% 상승했고, 레인보우로보틱스는 보합세를 유지했다.
다만 일부 종목은 차익실현 매물에 밀렸다. 피에스케이(319660)는 12만4000원으로 1.20% 하락했고, 파두(440110)는 6만2100원으로 1.90% 내렸다.
외국인 비율이 높은 종목 가운데서는 휴젤이 56.49%로 가장 높았고, 리노공업 32.83%, 이오테크닉스 29.75%, 파두 27.08% 등이 뒤를 이었다. 거래량은 주성엔지니어링 97만8431주, HLB 95만741주, 에코프로 90만1330주 수준으로 비교적 활발했다.
전체적으로 코스닥 시총 상위주는 바이오와 2차전지, 반도체 장비 업종이 상승세를 주도하는 가운데 일부 개별 종목의 급등이 투자심리를 끌어올리는 양상이다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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