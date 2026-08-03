[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 반도체 대형주 급락, 검색 상위권 장악

삼성전기·로봇주 상승, 매수세 분산

기술주 전반 약세, 개별 종목 차별화

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

3일 오전 9시 05분 기준 네이버 금융 검색상위 종목에서는 반도체 대형주를 중심으로 낙폭이 두드러지는 가운데 일부 개별 종목으로 매수세가 분산되는 모습이다.검색비율 1위는 삼성전자(005930)로 24.98%를 기록했다. 삼성전자는 현재 24만4500원으로 전일 대비 1만8000원(6.86%) 하락했고, 장중 저가도 24만4500원까지 밀렸다. 검색비율 2위 SK하이닉스(000660)도 23.13%의 높은 관심을 받았으며 현재 160만3000원으로 11만5000원(6.69%) 내렸다. 한미반도체(042700) 역시 19만9900원으로 6.81% 하락했고, 에코프로(086520)도 6.70% 밀리며 투자자 관심이 집중됐다.시가총액 상위 기술주 전반도 약세 흐름이다. NAVER(035420)는 20만2500원으로 2.64% 하락했고, LG전자(066570)는 15만5700원으로 3.95% 내렸다. 삼성전자우(005935)도 18만800원으로 5.34% 하락해 본주와 함께 약세를 나타냈다. 삼성SDI(006400)는 39만1000원으로 1.51% 내렸고, 셀트리온(068270)도 18만2600원으로 2.20% 하락했다.반면 일부 종목은 강한 반등세를 보였다. 삼성전기(009150)는 검색비율 6.08%로 3위에 올랐고 현재 121만4000원으로 전일 대비 7만2000원(6.30%) 상승 중이다. 에스피지(058610)는 10만100원으로 5.81% 오르고 있으며, 레인보우로보틱스(277810)도 43만8500원으로 1.27% 상승했다. 특히 티엑스알로보틱스(484810)는 1만5890원으로 18.32% 급등해 검색 상위 종목 가운데 가장 높은 상승률을 기록했다.이 밖에 현대차(005380)는 38만5500원으로 0.64% 하락했고, SK스퀘어(402340)는 103만7000원으로 0.10% 내리며 보합권에 머물렀다. 두산에너빌리티(034020)는 6만6900원으로 0.30% 하락했고, 한화오션(042660)은 8만3000원으로 2.58% 내렸다. LS ELECTRIC(010120)은 18만1200원으로 1.95%, 삼성중공업(010140)은 2만750원으로 2.81% 각각 하락했다. 알테오젠(196170)은 30만5000원으로 1.13% 내렸다.개장 초반 검색 흐름은 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대표주 급락에 관심이 쏠리는 한편, 삼성전기와 로봇 관련주 등 상승 종목으로 단기 매매 수요가 이동하는 양상으로 해석된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자