경제 증권 [포토] ‘불기둥’ 코스피, 17.9% 폭등 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/securities/2026/07/31/20260731800006 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-31 16:22 입력 2026-07-31 16:00 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 6 이미지 확대 코스피, 17.9% 폭등하며 ‘불기둥’…역대 최대 상승코스피가 전날보다 1,001.89포인트(17.91%) 오른 6,595.45로 장을 마감하며 역대 최대 상승률과 상승폭을 기록한 31일 서울 하나은행 본점 딜링룸의 모습. 2026.7.31 연합뉴스 이미지 확대 SK 하이닉스 상한가SK하이닉스가 상한가를 기록한 31일 서울 하나은행 본점 딜링룸의 모습. 이날 SK하이닉스는 29.95% 오른 171만8천원에 장을 마쳤다. 2026.7.31 연합뉴스 이미지 확대 코스피, 17.9% 폭등하며 ‘불기둥’…역대 최대 상승코스피가 전날보다 1,001.89포인트(17.91%) 오른 6,595.45로 장을 마감하며 역대 최대 상승률과 상승폭을 기록한 31일 서울 하나은행 본점 딜링룸에 주가 지수가 표시되고 있다. 2026.7.31 연합뉴스 이미지 확대 코스피, 17.9% 폭등하며 ‘불기둥’…역대 최대 상승코스피가 전날보다 1,001.89포인트(17.91%) 오른 6,595.45로 장을 마감하며 역대 최대 상승률과 상승폭을 기록한 31일 서울 하나은행 본점 딜링룸의 모습. 2026.7.31 연합뉴스 이미지 확대 코스피, 17.9% 폭등하며 ‘불기둥’…역대 최대 상승코스피가 전날보다 1,001.89포인트(17.91%) 오른 6,595.45로 장을 마감하며 역대 최대 상승률과 상승폭을 기록한 31일 서울 하나은행 본점 딜링룸에 주가 지수가 표시되고 있다. 2026.7.31 연합뉴스 이미지 확대 코스피, 17.9% 폭등하며 ‘불기둥’…역대 최대 상승코스피가 전날보다 1,001.89포인트(17.91%) 오른 6,595.45로 장을 마감하며 역대 최대 상승률과 상승폭을 기록한 31일 서울 하나은행 본점 딜링룸에 주가 지수가 표시되고 있다. 2026.7.31 연합뉴스 코스피가 전날보다 1,001.89포인트(17.91%) 오른 6,595.45로 장을 마감하며 역대 최대 상승률과 상승폭을 기록한 31일 서울 하나은행 본점 딜링룸의 모습. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 코스피가 기록한 상승률은? 17.91% 16.91%