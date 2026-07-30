[마감시황]코스피, 1.23% 내린 5593.56 마감…외국인·기관 순매수에도 5거래일째 약세

세줄 요약 코스피 1.23% 하락, 5593.56 마감

외국인·기관 순매수, 개인 1조4199억 순매도

코스닥 2.70% 하락, 환율 1437.4원

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30일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 69.68포인트(-1.23%) 내린 5593.56에 장을 마쳤다. 지수는 5681.77에 출발한 뒤 장중 5976.82까지 오르기도 했지만, 이후 하락 압력이 이어지며 5547.41까지 밀렸다.코스피는 최근 5거래일 연속 약세를 이어갔다. 지난 24일 6690.62였던 지수는 27일 6755.75로 반등한 뒤 28일 6023.66, 29일 5663.24, 이날 5593.56으로 내려왔다.수급별로는 외국인이 1조3299억원, 기관이 666억원을 순매수했고 개인은 1조4199억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래가 1416억원 순매도였으나 비차익거래가 1조3477억원 순매수로 집계되면서 전체적으로 1조2061억원 순매수를 나타냈다.유가증권시장에서는 상승 종목이 609개, 하락 종목이 277개였고 보합은 30개였다. 상한가 종목은 4개였으며 하한가 종목은 없었다.시가총액 상위 종목 흐름은 엇갈렸다. 삼성전자(005930)는 20만 7000원으로 0.72% 내렸고, SK하이닉스(000660)는 132만 2000원으로 5.64% 하락했다. 삼성전자우(005935)는 1.56%, 현대차(005380)는 0.71%, 삼성생명(032830)은 0.56% 각각 내렸다. 반면 LG에너지솔루션(373220)은 6.49% 오른 32만원, 삼성바이오로직스(207940)는 3.25% 오른 152만 7000원, KB금융(105560)은 4.56% 오른 16만 7400원으로 마감했다.낙폭 상위 종목에는 삼성전기(009150)(-14.58%), 삼성전기우(-12.57%), 가온전선(-12.09%), 달바글로벌(-11.89%), 두산2우B(-11.61%)가 이름을 올렸다. 반면 금호건설과 금호건설우는 나란히 30.00% 상승하며 상한가를 기록했고, 티웨이홀딩스는 29.91%, CJ씨푸드1우는 29.88%, 현대코퍼레이션은 14.94% 올랐다.이날 코스닥지수는 17.90포인트(-2.70%) 내린 644.78로 마감해 코스피보다 더 큰 낙폭을 보였다. 서울외환시장에서 원·달러 환율은 주식시장 마감 시점 기준 1437.4원으로 전일 주간종가보다 9.3원 하락했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자