패닉셀 끝? 코스피 장중 5%대 급등… ‘역대급 실적’ 삼성전자 7%↑

세줄 요약 이틀 연속 서킷브레이커 뒤 코스피 급반등

외국인·기관 대규모 매수, 개인 매도 우위

삼성전자 역대급 실적에 7%대 상승 주도

이미지 확대 30일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 개장 시황이 나오고 있다. 이날 코스피는 전장 대비 18.53포인트(0.33%) 오른 5681.77에 개장했다. 2026.7.30 뉴스1

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사상 첫 이틀 연속 서킷브레이커 발동과 함께 폭락했던 코스피가 30일 장중 한때 5%대 급등세를 보였다.한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 49분 현재 코스피는 전장 종가 대비 306.21포인트(5.41%) 오른 5903.82를 가리키고 있다.코스피는 이날 0.33% 상승 출발했으나, 장 초반 하락 전환했다가 다시 상승세로 돌아서는 등 보합권에서 움직임을 이어갔다. 이후 오전 10시를 넘어서면서부터 상승폭을 점차 키우며 급등했다.이틀간 이어진 폭락세가 진정되고 저가 매수세가 유입되고 있는 것으로 풀이된다.유가증권시장에서 외국인과 기관이 각각 4830억원어치, 1조 1976억원어치를 사들이고 있다. 개인은 1조 6810억원어치를 매도하고 있다.폭락장을 이끌었던 시가총액 1·2위 삼성전자와 SK하이닉스도 급등하고 있다.특히 이날 예상치를 상회하는 역대급 실적을 발표한 삼성전자가 큰 폭으로 오르며 코스피 상승을 주도하고 있다. 삼성전자는 같은 시각 전장보다 1만 5500원(7.43%) 오른 22만 4000원에 거래되고 있다.앞서 삼성전자는 올해 2분기 실적을 발표했다. 매출은 171조 4995억원, 영업이익은 89조 4924억원으로 지난해 동기보다 각각 130%, 1813.8% 증가했다. 매출과 영업이익 모두 역대 분기 최대 실적을 3분기 연속으로 경신했다.SK하이닉스는 오전 한때 8%대까지 급락하는 등 사흘 연속 ‘패닉셀’(공포 매도) 양상을 보이기도 했으나, 반등에 성공하며 4만 1000원(2.93%) 오른 144만 2000원에 거래 중이다.시가총액 종목 대부분이 오름세다. LG에너지솔루션(8.49%), KB금융(6.90%), 삼성물산(11.38%), HD현대중공업(6.91%), 한화에어로스페이스(11.23%), 하나금융지주(7.48%), HD한국조선해양(9.85%), 한화오션(8.58%) 등이 큰 폭으로 상승하고 있다.이정수 기자