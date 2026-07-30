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[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

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정연호 기자
정연호 기자
수정 2026-07-30 09:27
입력 2026-07-30 09:27
세줄 요약
  • 삼성전자 검색비율 1위, 강보합 흐름
  • 반도체 대형주 전반 약세, 변동성 확대
  • 엔젤로보틱스 급등, 로봇주 차별화
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30일 오전 9시 5분 기준 네이버금융 검색상위 종목에서는 삼성전자(005930)가 검색비율 26.83%로 1위를 기록했다. 삼성전자는 20만9000원으로 전일 대비 500원(0.24%) 오르며 강보합 흐름을 나타냈다. 거래량은 328만7567주를 기록했고, 장중 21만7000원까지 올랐다가 20만6500원까지 밀리는 등 변동성을 보였다.

반면 반도체 대형주인 SK하이닉스(000660)는 검색비율 24.71%로 2위에 올랐지만 주가는 133만8000원으로 전일 대비 6만3000원(4.50%) 하락했다. 삼성전기(009150)도 99만원으로 3.79% 내리며 약세를 보였다. 한미반도체(042700) 역시 16만2400원으로 3.10% 하락해 개장 초반 반도체 관련 검색 상위 종목 전반이 다소 부진한 모습이다.

시가총액 상위 대형주 가운데 현대차(005380)는 35만2000원으로 0.42% 내렸고, NAVER(035420)는 19만7700원으로 1.89% 하락했다. 삼성SDI(006400)도 35만8000원으로 1.65% 밀렸으며, 셀트리온(068270)은 18만1800원으로 1.00% 상승해 상대적으로 견조한 흐름을 보였다. 삼성전자우(005935)는 15만3100원으로 0.20% 약세를 나타냈다.

개별 종목 중에서는 SK스퀘어(402340)가 80만2000원으로 5.65% 하락해 낙폭이 두드러졌다. 두산에너빌리티(034020)는 5만9300원으로 2.47%, LG전자(066570)는 14만6400원으로 2.72%, LS ELECTRIC(010120)은 15만8000원으로 3.54% 각각 내렸다. 한화오션(042660)은 7만4500원으로 0.13% 하락에 그치며 비교적 선방했다.

로봇 관련주 움직임도 엇갈렸다. 에스피지(058610)는 8만2300원으로 0.61% 상승했고, 레인보우로보틱스(277810)는 41만500원으로 보합권에 머물렀다. 반면 엔젤로보틱스(455900)는 2만3150원으로 12.11% 급등하며 검색상위 종목 가운데 가장 높은 상승률을 기록했다.

이 밖에 알테오젠(196170)은 27만9500원으로 1.06% 하락했고, 에코프로(086520)는 6만6100원으로 1.93% 내렸다. 삼성중공업(010140)은 1만9360원으로 0.21% 하락했다. 개장 초반 검색상위 종목군은 삼성전자 중심의 관심이 이어지는 가운데 반도체·전기전자 대형주 약세와 일부 로봇주의 강세가 동시에 나타나는 양상이다.

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[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
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