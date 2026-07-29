[마감시황]코스닥 6.12% 급락 마감…서킷브레이커 이틀 연속 발동

세줄 요약 코스닥 6.12% 급락, 662.68 마감

장중 630선 추락, 52주 최저치 경신

서킷브레이커·사이드카 이틀 연속 발동

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29일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 43.17포인트(6.12%) 내린 662.68에 장을 마감했다. 지수는 713.71에 출발해 장중 719.39까지 올랐지만 곧 하락 전환했고, 한때 630.99까지 밀리며 52주 최저치를 기록했다. 거래량은 6억3275만6000주, 거래대금은 6조4472억5400만원으로 집계됐다.이날 코스닥 시장은 전날에 이어 급락 흐름이 이어졌다. 장중 코스피와 코스닥이 함께 8% 넘게 밀리면서 서킷브레이커가 이틀 연속 발동됐고, 오전에는 프로그램매도호가 일시효력정지인 사이드카도 연속 발동됐다. 국내 증시에서 코스피와 코스닥의 서킷브레이커가 이틀 연속 동시에 발동된 것은 이례적인 장면으로 받아들여진다.수급별로는 개인이 4573억원을 순매도했고 외국인과 기관이 각각 3083억원, 1467억원을 순매수했다. 프로그램 매매는 차익거래 51억원, 비차익거래 2650억원으로 전체 2701억원 순매수를 나타냈다. 시장 전반의 약세 속에 상승 종목은 141개, 하락 종목은 1554개였고 보합은 35개였다. 상한가 4개, 하한가 3개가 나왔다.시가총액 상위 종목은 대체로 약세를 보였다. 알테오젠(196170)이 4.72% 내린 28만 2500원, 에코프로(086520)가 7.29% 내린 6만 7400원, 에코프로비엠(247540)이 9.04% 내린 9만 2600원, 주성엔지니어링(036930)이 9.86% 내린 11만 6100원, 원익IPS(240810)가 7.04% 내린 8만 3200원, 에이비엘바이오(298380)가 7.99% 내린 6만 3300원으로 거래를 마쳤다. 반면 레인보우로보틱스(277810)는 2.50% 오른 41만 500원, HLB(028300)는 2.80% 오른 3만 1250원, 파마리서치(214450)는 4.13% 오른 39만 1000원으로 선방했다.개별 종목별로는 엔젤로보틱스가 29.87% 오른 2만 650원, 원풍물산이 29.85% 오른 422원, 매드업이 29.82% 오른 5920원, 오가닉티코스메틱이 29.72% 오른 2025원으로 상한가를 기록했다. 티엑스알로보틱스도 24.62% 오른 1만 3870원으로 급등했다. 반면 형지I＆C는 29.97% 내린 1005원, 아우딘퓨쳐스는 29.95% 내린 1015원, 앤씨앤은 29.85% 내린 1915원으로 하한가를 기록했고, 바이오인프라는 28.96% 내린 1879원, 메드팩토는 26.72% 내린 2550원으로 급락했다.국내 증시 전반의 충격도 커졌다. 코스피·코스닥·코넥스를 합한 전체 시가총액은 4723조 1310억원으로 줄어 약 4개월 만에 5000조원 아래로 내려왔다. 이달 들어서만 시가총액 감소 폭이 2000조원을 넘겼고, 반도체주를 비롯한 대형 기술주의 낙폭 확대가 시장 전반의 투자심리를 크게 짓눌렀다.외환시장에서는 달러·원 환율이 전일 주간 종가보다 15.8원 내린 1446.7원을 기록했다. 다만 환율 안정에도 불구하고 증시에서는 위험자산 회피 심리가 우세해 코스닥은 최근 5거래일 가운데 네 차례 하락했고, 전날 7.72% 급락에 이어 이날도 6% 넘게 밀리며 변동성이 극도로 확대된 모습을 보였다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자