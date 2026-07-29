[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 장중 약세…2차전지·반도체 급락, 파마리서치·현대무벡스 강세

세줄 요약
- 코스닥 시총 상위주 전반 약세 흐름
- 2차전지·반도체·바이오 동반 하락
- 파마리서치·현대무벡스 상대적 강세
29일 오후 12시 25분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 약세 흐름을 보이고 있다. 2차전지와 반도체, 바이오 주요 종목이 동반 하락하면서 투자심리가 위축된 모습이다.
시가총액 상위권에서는 알테오젠(196170)이 27만 4000원으로 7.59% 내렸고, 에코프로(086520)는 6만 6200원으로 8.94%, 에코프로비엠(247540)은 9만 1500원으로 10.12% 각각 하락했다. 레인보우로보틱스(277810)도 38만 4500원으로 4.00% 밀렸다.
반도체 장비주 약세도 두드러졌다. 주성엔지니어링(036930)은 11만 3100원으로 12.19% 급락했고, 원익IPS(240810)는 7만 7600원으로 13.30%, 피에스케이(319660)는 10만 7300원으로 14.50% 각각 떨어졌다. 이오테크닉스(039030) 역시 23만 9500원으로 11.30% 하락했다.
바이오주도 대체로 부진했다. HLB(028300)는 2만 9300원으로 3.62% 내렸고, 에이비엘바이오(298380)는 6만 1700원으로 10.32%, 펩트론(087010)은 13만 1200원으로 8.25%, 리가켐바이오(141080)는 7만 9100원으로 12.69%, 삼천당제약(000250)은 12만 3100원으로 11.76% 각각 하락했다. 다만 파마리서치(214450)는 38만원으로 1.20% 오르며 상위 종목 가운데 상대적으로 견조한 흐름을 나타냈다.
기타 시총 상위 종목 가운데 리노공업(058470)은 5만 6500원으로 8.28%, 휴젤(145020)은 22만 4000원으로 5.68%, 케어젠(214370)은 4만 9500원으로 9.67%, 클래시스(214150)는 3만 9900원으로 7.64% 각각 내렸다. 파두(440110)도 4만 9050원으로 12.88% 하락했다.
반면 현대무벡스(319400)는 2만 2900원으로 9.83% 상승하며 시총 상위 종목 중 가장 강한 흐름을 보였다. 거래량도 492만 640주로 상위권 종목 가운데 가장 활발했다.
이날 시총 상위 종목 전반에서 낙폭이 확대되면서 코스닥 대형주 중심의 차익실현 압력이 두드러지는 양상이다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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