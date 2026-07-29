[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 장중 약세…2차전지·반도체 급락, 파마리서치·현대무벡스 강세

세줄 요약 코스닥 시총 상위주 전반 약세 흐름

2차전지·반도체·바이오 동반 하락

파마리서치·현대무벡스 상대적 강세

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

29일 오후 12시 25분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 약세 흐름을 보이고 있다. 2차전지와 반도체, 바이오 주요 종목이 동반 하락하면서 투자심리가 위축된 모습이다.시가총액 상위권에서는 알테오젠(196170)이 27만 4000원으로 7.59% 내렸고, 에코프로(086520)는 6만 6200원으로 8.94%, 에코프로비엠(247540)은 9만 1500원으로 10.12% 각각 하락했다. 레인보우로보틱스(277810)도 38만 4500원으로 4.00% 밀렸다.반도체 장비주 약세도 두드러졌다. 주성엔지니어링(036930)은 11만 3100원으로 12.19% 급락했고, 원익IPS(240810)는 7만 7600원으로 13.30%, 피에스케이(319660)는 10만 7300원으로 14.50% 각각 떨어졌다. 이오테크닉스(039030) 역시 23만 9500원으로 11.30% 하락했다.바이오주도 대체로 부진했다. HLB(028300)는 2만 9300원으로 3.62% 내렸고, 에이비엘바이오(298380)는 6만 1700원으로 10.32%, 펩트론(087010)은 13만 1200원으로 8.25%, 리가켐바이오(141080)는 7만 9100원으로 12.69%, 삼천당제약(000250)은 12만 3100원으로 11.76% 각각 하락했다. 다만 파마리서치(214450)는 38만원으로 1.20% 오르며 상위 종목 가운데 상대적으로 견조한 흐름을 나타냈다.기타 시총 상위 종목 가운데 리노공업(058470)은 5만 6500원으로 8.28%, 휴젤(145020)은 22만 4000원으로 5.68%, 케어젠(214370)은 4만 9500원으로 9.67%, 클래시스(214150)는 3만 9900원으로 7.64% 각각 내렸다. 파두(440110)도 4만 9050원으로 12.88% 하락했다.반면 현대무벡스(319400)는 2만 2900원으로 9.83% 상승하며 시총 상위 종목 중 가장 강한 흐름을 보였다. 거래량도 492만 640주로 상위권 종목 가운데 가장 활발했다.이날 시총 상위 종목 전반에서 낙폭이 확대되면서 코스닥 대형주 중심의 차익실현 압력이 두드러지는 양상이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자