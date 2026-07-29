[서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 약세 우세…삼성전자·SK하이닉스 급락

세줄 요약 코스피 거래상위 종목 전반 매도세 우세

SK하이닉스·삼성전자 급락, 거래대금 집중

건설·조선·소재주 약세, 투자심리 위축

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29일 오후 12시 30분 기준 코스피 시장에서는 거래상위 종목 전반에 걸쳐 매도세가 우세했다. 대형 반도체주와 건설, 조선, 소재주가 동반 약세를 보이면서 지수 부담을 키우는 모습이다.거래대금 기준으로는 SK하이닉스(000660)와 삼성전자(005930)에 자금이 집중됐다. SK하이닉스는 135만6000원으로 전일 대비 19만4000원(-12.52%) 내렸고, 거래대금은 931만9609를 기록했다. 삼성전자도 20만2750원으로 1만7250원(-7.84%) 하락한 가운데 거래량 2988만8085주, 거래대금 653만9765를 나타냈다. 삼성전자우(005935) 역시 14만6300원으로 7.52% 내렸다.시가총액 상위주의 낙폭도 컸다. 두산에너빌리티(034020)는 5만9400원으로 8.19% 하락했고, 카카오(035720)는 3만5550원으로 0.28% 약보합을 나타냈다. 삼성중공업(010140)은 1만9100원으로 7.73% 내렸으며, LG디스플레이(034220)는 8520원으로 5.33% 하락했다. 한화솔루션(009830)도 2만3800원으로 0.63% 밀렸다.건설주 약세도 두드러졌다. GS건설(006360)은 2만1350원으로 16.27% 급락했고, 대우건설(047040)은 1만1740원으로 12.58% 하락했다. 한온시스템(018880)은 3150원으로 6.11% 내렸고, 후성(093370)은 7070원으로 12.72% 급락했다. 대원전선(006340)도 1만900원으로 19.85% 밀리며 낙폭 상위권에 올랐다.반면 일부 종목은 강세를 보였다. STX그린로지스(465770)는 2845원으로 16.12% 상승했고, 고려산업(002140)은 1984원으로 2.90% 올랐다. 조일알미늄(018470)도 1009원으로 1.92% 상승했다. 다만 상승 종목 수는 제한적이어서 전체적으로는 하락 종목 중심의 장세가 이어졌다.해운주인 흥아해운(003280)은 1530원으로 3.41% 내렸지만 거래량은 1143만6727주로 많았고, SK이터닉스(475150)는 4만3100원으로 11.50% 하락했다. 한화생명(088350)은 4060원으로 5.47%, 한화갤러리아(452260)는 1688원으로 5.38% 각각 밀렸다. 이날 코스피 거래상위 종목군은 대체로 낙폭이 큰 종목들이 다수 포진하며 투자심리 위축 양상을 드러냈다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자