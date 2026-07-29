[속보] 코스피 6000 붕괴… 하이닉스 150만원도 깨졌다

세줄 요약
- 코스피, 상승 출발 뒤 1%대 하락 전환
- 5949.67까지 밀리며 6000선 붕괴
- SK하이닉스 4%대 하락, 150만원선 이탈
29일 상승 출발한 코스피가 하락 전환해 장중 1%대로 낙폭을 키웠다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 17분 현재 코스피는 전날 종가보다 73.99포인트(1.23%) 내린 5949.67을 가리키고 있다.
이날 SK하이닉스는 장 초반 오름세를 보였으나 같은 시각 4%대 하락해 150만원을 밑돌며 코스피 약세를 이끌고 있다. 삼성전자는 1% 가량 상승 중이다.
간밤 미국 반도체주가 또다시 약세를 보이고 SK하이닉스가 시장 기대치를 밑도는 2분기 실적을 발표하면서 전날 14%대 폭락 충격에 이어 이날도 약세를 이어가는 것으로 풀이된다.
이날 SK하이닉스는 2분기 매출 79조 3190억원, 영업이익 60조 5430억원을 기록했다고 발표했다.
이정수 기자
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