[서울데이터랩]코스피, 하루 만에 2.69% 반등…6185.70으로 출발가 대비 상승폭 확대

세줄 요약 전날 급락 뒤 코스피 장 초반 2.69% 반등

외국인·기관 순매수, 개인은 순매도

삼성전자·SK하이닉스 등 대형주 강세

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전날 급락했던 코스피가 개장 초반 반등에 성공하며 상승 흐름을 이어갔다.29일 오전 9시 10분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전일보다 162.04포인트(2.69%) 오른 6185.70을 기록했다. 지수는 6089.11에 출발한 뒤 장중 저가도 시가와 같은 6089.11로 형성했고, 곧바로 상승폭을 키우며 장중 고가 6185.70까지 올랐다.전날 코스피는 732.09포인트(10.84%) 급락해 6023.66에 마감했지만, 이날은 낙폭 일부를 빠르게 되돌리는 흐름이 나타났다. 장 초반 6100을 웃도는 수준을 회복한 데 이어 상승률도 1%대에서 2%대로 확대됐다. 코스닥도 같은 시간 1%대 상승 흐름을 보이며 동반 반등했다.수급은 외국인과 기관이 지수를 끌어올렸다. 투자자별로 보면 개인은 2613억원 순매도한 반면 외국인은 713억원, 기관은 1799억원 순매수했다. 프로그램 매매는 차익거래 180억원 순매도, 비차익거래 568억원 순매수로 전체 388억원 순매수를 나타냈다.시장 전반의 상승 종목 수가 하락 종목 수를 크게 웃돌았다. 유가증권시장에서는 상승 종목이 636개, 하락 종목이 195개였고 보합은 54개였다. 상한가 1개 종목이 나왔고 하한가 종목은 없었다.시가총액 상위 종목도 대체로 강세였다. 삼성전자(005930)는 4.77% 오른 23만500원, SK하이닉스(000660)는 3.68% 오른 160만7000원을 기록했다. 삼성전자우(005935)는 5.50%, 삼성전기(009150)는 3.68%, 현대차(005380)는 4.12%, LG에너지솔루션(373220)은 0.96%, KB금융(105560)은 1.21% 각각 상승했다. 반면 삼성바이오로직스(207940)는 2.26% 내린 151만4000원으로 약세를 보였고 삼성생명(032830)은 보합이었다.장 초반 개별 종목 장세도 뚜렷했다. 상승률 상위에는 한화갤러리아우가 29.87% 오르며 상한가를 기록했고, CJ씨푸드1우 17.34%, 두산우 12.43%, 아센디오 10.16%, 한국공항 8.79%가 뒤를 이었다. 반면 하락률 상위에는 SK디앤디가 25.54% 급락했고 서울식품우 22.41%, 진흥기업2우B 12.55%, 진흥기업우B 8.70%, HD현대일렉트릭 6.52% 하락했다.변동성이 커진 장세 속에서는 코스피200 편입 종목을 기초로 한 커버드콜 상장지수펀드에 대한 관심도 이어졌다. 삼성자산운용의 KODEX 200커버드콜액티브 ETF는 상장 이후 첫 월 분배로 주당 153원을 지급할 예정이며, 7월 14일 상장 후 약 2주 만에 개인 순매수 3415억원이 유입됐다. 최근 국내 증시의 가격 변동이 커진 가운데 월 현금흐름을 노리는 자금이 관련 상품으로 향하는 모습이다.이날 코스피 거래량은 2억3262만주, 거래대금은 2조9564억7700만원으로 집계됐다. 52주 최고치는 9385.59, 최저치는 3079.27이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자