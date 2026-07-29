[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 SK하이닉스·삼성전자 검색상위 양분

반도체 대형주 강세, 전기전자 동반 상승

로봇주 급등, 조선·방산은 엇갈림

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개장 초반 투자자 관심은 반도체 대형주에 집중됐다. 29일 오전 9시 05분 기준 네이버 금융 검색상위 종목 집계에서 SK하이닉스(000660)가 검색비율 29.09%로 1위에 올랐고, 삼성전자(005930)가 24.07%로 뒤를 이었다. 두 종목의 검색비율 합계는 53.16%로, 개장 직후 시장의 시선이 사실상 반도체 대표주에 쏠린 모습이다.주가 흐름도 강했다. SK하이닉스는 전일 대비 5만원 오른 160만원으로 3.23% 상승했고, 삼성전자는 9000원 오른 22만9000원으로 4.09% 뛰었다. 삼성전자우(005935)도 4.61% 오른 16만5500원으로 강세를 나타냈다. 반도체 장비주인 한미반도체(042700)는 17만9300원으로 0.11% 하락해 보합권에 머물렀지만, 대형 반도체주 중심의 투자심리는 견조한 분위기다.전자·IT주 전반으로도 매수세가 확산됐다. 삼성전기(009150)는 4.22% 오른 116만1000원, LG전자(066570)는 1.02% 오른 15만9100원, 삼성SDI(006400)는 2.75% 오른 39만2500원을 기록했다. 반면 NAVER(035420)는 0.83% 내린 20만8250원으로 주요 검색상위 종목 가운데 상대적으로 약한 흐름을 보였다.개별 종목 중에서는 로봇과 자동화 관련주의 탄력이 두드러졌다. 레인보우로보틱스(277810)는 7.62% 오른 43만1000원, 에스피지(058610)는 14.56% 급등한 7만7900원으로 상위권 종목 가운데 가장 높은 상승률을 기록했다. 시장의 테마성 자금이 로봇주로 일부 유입되는 양상으로 해석된다.시가총액 상위 경기민감주도 대체로 오름세다. 현대차(005380)는 3.02% 오른 37만5000원, 셀트리온(068270)은 2.20% 오른 18만1300원, 에코프로(086520)는 3.03% 오른 7만4900원에 거래됐다. SK스퀘어(402340)는 0.32%, 두산에너빌리티(034020)는 0.46%, LS ELECTRIC(010120)은 1.99%, 알테오젠(196170)은 0.51% 각각 상승했다.조선·방산 관련 종목은 다소 엇갈렸다. 한화오션(042660)은 1.23% 내린 8만원, 삼성중공업(010140)은 0.24% 내린 2만650원으로 약세를 보인 반면, 전반적인 검색상위 종목 흐름은 상승 우위였다. 특히 상위 20개 종목 가운데 하락 종목은 NAVER, 한화오션, 한미반도체, 삼성중공업 등 소수에 그쳤다.개장 초반 검색 흐름과 주가 움직임을 종합하면 이날 시장은 반도체 대형주가 주도하고, 로봇·2차전지·전기전자 종목이 뒤따르는 순환매 장세로 압축된다. 당분간은 거래량이 실린 주도주 중심으로 수급 쏠림이 이어지는지 여부가 장중 관전 포인트가 될 전망이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자