[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 검색상위 대형주 동반 급락, 투자심리 위축

SK하이닉스·삼성전자 하락 주도, 반도체 충격

셀트리온만 선방, 상승 종목은 전무

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국내 증시 마감 직후 투자자 관심이 집중된 검색상위 종목들이 일제히 큰 폭의 약세를 나타냈다. 28일 오후 3시 35분 기준 네이버 금융 검색상위 종목 가운데 반도체와 정보기술(IT), 2차전지, 통신, 엔터테인먼트 대표주가 동반 급락하면서 시장 전반의 투자심리가 크게 위축된 모습이다.검색비율 상위 1, 2위를 차지한 SK하이닉스(000660)와 삼성전자(005930)가 이날 급락세를 주도했다. SK하이닉스는 검색비율 22.86%로 가장 높은 관심을 받았지만 주가는 전일 대비 26만6000원 내린 155만원에 마감해 14.65% 떨어졌다. 장중에는 167만4000원까지 올랐으나 결국 저가인 155만원 수준에서 거래를 마쳤다. 삼성전자도 검색비율 22.12%를 기록했으나 3만4000원 내린 22만원에 마감하며 13.39% 하락했다. 거래량은 4031만7217주로 가장 활발했다.반도체 및 전자 부품주 전반의 충격도 컸다. 삼성전기(009150)는 15.92% 하락한 111만4000원, SK스퀘어(402340)는 15.60% 내린 92만5000원, 한미반도체(042700)는 12.22% 떨어진 17만9500원에 거래를 마쳤다. LG이노텍(011070)은 10만원 급락한 51만4000원으로 16.29% 하락해 검색상위 종목 가운데 가장 큰 낙폭을 기록했다. 삼성전자우(005935) 역시 12.01% 내린 15만8200원으로 약세를 면치 못했다.시가총액 상위 경기민감주와 플랫폼주도 부진했다. 현대차(005380)는 9.68% 하락한 36만4000원, NAVER(035420)는 6.67% 내린 21만원에 마감했다. LG전자(066570)는 8.59% 떨어진 15만7500원, 두산에너빌리티(034020)는 8.74% 내린 6만4700원, 한화오션(042660)은 8.78% 하락한 8만1000원을 기록했다. SK이터닉스(475150)도 14.71% 급락한 4만8700원으로 변동성이 컸다.성장주와 개별 이슈 종목의 낙폭도 두드러졌다. 하이브(352820)는 16.09% 내린 18만8800원, SK텔레콤(017670)은 16.04% 하락한 8만2200원에 마감했다. 삼성SDI(006400)는 11.37% 떨어진 38만2000원, 에코프로(086520)는 9.80% 내린 7만2700원, 삼천당제약(000250)은 6.63% 하락한 13만9500원을 나타냈다. 코오롱티슈진(950160)은 8.49% 내린 1만4560원으로 거래를 마쳤다.이날 검색상위 종목 가운데 상대적으로 선방한 종목은 셀트리온(068270)이었다. 셀트리온은 전일 대비 1300원 내린 17만7400원으로 0.73% 하락에 그쳐 주요 검색 종목 중 낙폭이 가장 제한적이었다. 다만 상승 마감 종목은 단 한 종목도 없어 투자자들의 경계심이 강하게 반영된 장세로 해석된다.특히 검색비율 상위권이 SK하이닉스와 삼성전자에 집중된 점은 이날 시장 충격의 중심에 반도체 대형주가 있었음을 보여준다. 여기에 삼성전기, LG이노텍, 한미반도체 등 관련 종목까지 동반 급락하면서 수급 위축이 업종 전반으로 확산된 양상이다. 검색상위 종목 다수가 장중 저가 부근에서 마감한 점도 단기 불안심리를 키우는 대목이다.시장 참가자들은 당분간 검색상위에 오른 대형 기술주와 고변동성 종목 중심으로 변동성 확대 여부를 주시할 것으로 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자