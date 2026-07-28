[서울데이터랩]코스피, 장 초반 5%대 급락…반도체·전기전자 약세에 6364.67

세줄 요약 코스피 장 초반 5%대 급락, 6364.67 기록

반도체·전기전자 대형주 약세, 지수 하락 주도

외국인·기관 매도 우위, 하락 종목 721개

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코스피가 장 초반 급락세를 보이고 있다.28일 오전 9시 10분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 6755.75보다 391.08포인트(5.79%) 내린 6364.67을 나타냈다. 지수는 6400.27에 출발한 뒤 장중 6413.57까지 올랐지만 곧 하락 폭을 키우며 6355.44까지 밀렸다.수급별로는 개인이 4942억원 순매수에 나섰지만 외국인이 2987억원, 기관이 1929억원 순매도하며 지수를 끌어내렸다. 프로그램 매매는 차익거래가 101억원 매수 우위였으나 비차익거래가 2557억원 매도 우위를 보이면서 전체적으로 2456억원 순매도를 기록했다.시장 전반의 약세도 두드러졌다. 유가증권시장에서는 상승 종목이 131개에 그친 반면 하락 종목은 721개로 집계됐다. 보합은 36개였다.시가총액 상위 종목 대부분이 약세를 나타냈다. 삼성전자(005930)는 6.89% 내린 23만6500원, SK하이닉스(000660)는 8.87% 내린 165만5000원에 거래됐다. 삼성전자우(005935)는 5.45%, SK스퀘어(402340)는 9.40%, 삼성전기(009150)는 10.19%, 현대차(005380)는 4.96%, LG에너지솔루션(373220)은 3.00%, 삼성생명(032830)은 6.90% 각각 하락했다. 반면 삼성바이오로직스(207940)는 1.17% 오른 156만3000원으로 시가총액 상위주 가운데 상대적으로 견조한 흐름을 보였다. KB금융(105560)은 0.23% 내린 17만2200원에 거래됐다.개별 종목별로는 전기전자 업종의 낙폭이 특히 컸다. 삼성전기우가 11.12%, LG이노텍이 11.07%, 코리아써키트가 9.72% 하락했고, 대형 반도체주인 삼성전자와 SK하이닉스도 지수 하락을 주도했다.반면 장 초반 일부 종목에는 순환매가 유입됐다. CJ씨푸드1우는 14.45%, 진흥기업2우B는 13.67%, 조일알미늄은 11.67% 상승했고 메타케어와 진흥기업우B도 각각 9.69%, 9.49% 올랐다. 다만 KR모터스는 12.43% 하락하며 약세 종목군에 포함됐다.최근 코스피는 7월 23일 7096.89까지 올랐다가 24일 6690.62로 급락한 뒤 27일 6755.75로 반등했지만, 이날 다시 큰 폭의 하락세로 돌아서며 변동성이 확대되는 모습이다. 지수는 52주 최고 9385.59, 52주 최저 3079.27 범위 안에서 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자