[마감시황]코스피, 장중 급락 딛고 6755.75 마감…반도체 강세에 0.97% 상승

세줄 요약 장중 급락 후 반등, 코스피 6755.75 마감

삼성전자·SK하이닉스 강세, 지수 견인

외국인 대규모 매도, 변동성 부담 지속

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코스피가 하루 만에 반등했지만 장중 변동성은 여전히 컸다.27일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 65.13포인트(0.97%) 오른 6755.75에 장을 마감했다. 지수는 6806.27로 출발해 개장 직후 이날 고점을 찍었으나, 장중 한때 6557.39까지 밀리며 낙폭을 키우기도 했다. 이후 오후 들어 상승 전환에 성공하며 반등세로 거래를 마쳤다.이날 유가증권시장에서 개인은 1조9800억원, 기관은 8623억원을 순매수했고 외국인은 2조8850억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 631억원 매수 우위, 비차익거래 2조6583억원 매도 우위로 전체 2조5952억원 순매도를 기록했다.시가총액 상위 종목은 반도체 대형주가 지수를 견인했다. 삼성전자(005930)는 1.80% 오른 25만4000원, SK하이닉스(000660)는 3.24% 상승한 181만6000원에 마감했다. 삼성전자우(005935)는 1.52%, LG에너지솔루션(373220)은 1.06%, 삼성바이오로직스(207940)는 1.78%, KB금융(105560)은 0.64%, 현대차(005380)는 0.50% 올랐다. 반면 SK스퀘어(402340)는 1.17%, 삼성생명(032830)은 2.04% 내렸고 삼성전기(009150)는 0.08% 하락했다.시장 전체로는 상승 종목이 497개로 하락 종목 372개를 웃돌았다. 보합은 47개였고 하한가 종목은 2개였다.개별 종목별로는 미래산업이 22.28% 급등했고 우진아이엔에스 12.16%, NHN 10.16%, 삼화전자 9.18%, 에넥스 9.10%로 상승폭이 컸다. 반면 STX그린로지스는 29.93% 내리며 하한가를 기록했고 두산퓨얼셀도 29.91% 급락해 가격제한폭까지 떨어졌다. SK이터닉스는 29.42%, 서울식품우는 27.12%, CJ씨푸드1우는 21.39% 하락했다.최근 코스피의 높은 변동성은 시장 전반의 부담 요인으로 꼽힌다. 최근 30거래일 기준 연율화 변동성은 75%를 웃도는 수준으로, 닛케이225 37%, 홍콩 항셍 22%, 미국 S＆P500 13%보다 높다. 삼성전자와 SK하이닉스를 기초자산으로 한 단일 종목 레버리지 ETF 거래 확대가 변동성을 키운 배경으로 거론되며, 금융당국은 해당 상품의 신규 상장을 중단한 상태다.회복 속도에 대해서는 신중론도 이어진다. 국내 금리 여건이 미국보다 더 긴축적으로 반영될 가능성이 있고, 반도체 수요를 둘러싼 불확실성도 남아 있어 급락 이후 곧바로 가파른 반등이 이어지기는 쉽지 않다는 관측이 나온다. 삼성전자 단일종목 레버리지 ETF 거래대금은 출시 이전 수준까지 줄었지만, SK하이닉스 관련 상품은 여전히 높은 거래 규모를 보이며 시장 변동성에 영향을 주고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자