[서울데이터랩]암호화폐 시가총액 2조3136억 달러, 비트코인 6만5128달러·이더리움 1941달러

세줄 요약 암호화폐 시총 2조3136억 달러 집계

비트코인 1%대 상승, 이더리움 3%대 상승

공포탐욕지수 39, 시장심리 위축

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글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인게코(CoinGecko)에 따르면 27일 오후 12시 01분 기준, 암호화폐 전체 시가총액은 2조3136억 달러로 집계됐다. 24시간 전체 거래량은 439억 달러다. 비트코인 도미넌스는 56.47%, 이더리움 도미넌스는 10.12%를 나타냈다.비트코인은 6만5128달러(9546만1220원)로 24시간 전보다 1.03% 올랐고, 시가총액은 1조3065억 달러다. 이더리움은 1941달러(284만5852원)로 3.31% 상승했으며, 시가총액은 2343억 달러로 집계됐다. 리플은 1.10달러(1619원)로 0.45% 상승했고, 시가총액은 690억 달러를 기록했다.시가총액 상위 종목 가운데 테더는 1달러(1464원)로 24시간 기준 0.011% 올랐고, 비앤비는 572달러(83만9132원)로 0.5% 상승했다. 유에스디코인은 1달러(1465원)로 0.012% 내렸고, 솔라나는 76.36달러(11만1928원)로 2.04% 상승했다. 트론은 0.33달러(485원)로 0.032% 올랐고, 하이퍼리퀴드는 59.53달러(8만7251원)로 1.76% 상승했다. 도지코인은 0.07달러(106원)로 0.15% 올랐다.한편 미국 증시는 직전 거래일 혼조로 마감했다. 직전 거래일 마감 기준으로 나스닥 종합지수는 0.64% 하락했고, S＆P 500 지수는 0.05% 상승했다. 다우존스 지수는 0.46% 올랐다.투자심리를 보여주는 코인마켓캡 공포탐욕지수는 39로, 공포 구간으로 분류됐다. 이는 시장 전반에 위험회피 심리가 남아 있는 상태로 볼 수 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자