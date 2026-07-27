[서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 혼조…아남전자·NAVER 강세, SK이터닉스 급락

세줄 요약 코스피 거래상위 종목 혼조세 전개

아남전자·NAVER·우리금융지주 강세

SK이터닉스·SK오션플랜트 급락

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27일 오후 12시 30분 기준 코스피 거래상위 종목들은 뚜렷한 혼조세를 보였다. 거래량 상위권에서는 신일전자(002700), 대원전선(006340), 삼성전자(005930), SK이터닉스(475150), 흥아해운(003280) 등이 이름을 올리며 투자자 관심이 집중됐다.상승 종목 가운데서는 아남전자(008700)가 1207원으로 전일 대비 9.73% 오르며 두드러졌다. NAVER(035420)도 22만3500원으로 7.71% 상승했고, 우리금융지주(316140)는 3만3150원으로 7.46% 올랐다. 신일전자 역시 1118원으로 6.37% 상승했으며, 대한항공(003490)은 2만6250원으로 3.14%, 대원전선은 1만4010원으로 2.04% 각각 강세를 나타냈다.반면 하락 종목의 낙폭은 더 컸다. SK이터닉스는 5만8500원으로 27.69% 급락했고, SK오션플랜트(100090)는 1만5150원으로 17.44% 내렸다. 한화솔루션(009830)도 2만5850원으로 13.83% 하락했으며, 고려산업(002140)은 9.83%, 흥아해운은 7.11%, 금호건설(002990)은 5.52% 각각 밀렸다.시가총액 상위 대형주는 제한적인 움직임을 보였다. 삼성전자는 25만1000원으로 0.60% 상승한 가운데 거래량 1252만3427주, 거래대금 313만8591을 기록했다. SK하이닉스(000660)는 177만원으로 0.63% 올랐고 거래대금은 414만217로 집계돼 거래상위 종목 가운데 가장 활발한 자금 유입을 보였다. NAVER는 거래대금 48만3212를 기록하며 주가 상승과 함께 매수세가 유입됐다.업종별로는 전선, 금융, 인터넷 일부 종목이 강세를 보인 반면 신재생에너지, 해운, 건설 관련 종목은 약세 흐름을 나타냈다. SK텔레콤(017670)은 9만9700원으로 0.30% 내렸고, 삼성중공업(010140)은 2만2200원으로 3.06% 하락했으며, LG디스플레이(034220)와 대우건설(047040)도 각각 1%대 약세를 기록했다.장중 코스피 거래상위 종목군은 개별 종목별 수급에 따라 변동성이 확대되는 양상이다. 특히 거래량이 집중된 중소형주와 낙폭이 큰 종목을 중심으로 투자심리가 빠르게 엇갈리고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자