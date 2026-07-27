[서울데이터랩]7월 27일 암호화폐 시총 상위종목 동향

세줄 요약 비트코인 시총 1위 유지, 거래량도 최상위

이더리움 3.58% 상승, 상위권 중 강세

테더·유에스디코인 보합, 스테이블코인 거래 주도

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27일 1시 기준 암호화폐 시가총액 상위 종목 집계에서 비트코인이 1위를 유지했다. 비트코인의 시가총액은 1918조 6475억, 현재가는 9563만 6937원으로 집계됐다. 24시간 거래량은 23조 3811억이며, 1시간 기준 0.17%, 24시간 기준 1.17%, 1주 기준 0.72% 상승했다.2위는 이더리움으로 시가총액 344조 6031억, 현재가 285만 5449원을 기록했다. 24시간 거래량은 11조 3074억이며, 24시간 상승률은 3.58%, 최근 1주 상승률은 3.74%로 주요 상위 자산 가운데 비교적 강한 흐름을 나타냈다. 3위 테더는 시가총액 269조 6920억, 현재가 1464원으로 가격 변동은 제한적이었다.이어 4위 비앤비는 시가총액 111조 8114억, 5위 유에스디코인은 106조 4039억으로 집계됐다. 6위 리플은 101조 4175억으로 100조원대를 유지했고, 7위 솔라나는 65조 2366억, 8위 트론은 46조 733억을 기록했다. 9위 하이퍼리퀴드는 22조 1592억, 10위 도지코인은 18조 2330억으로 뒤를 이었다.상위 10개 종목의 24시간 등락률을 보면 이더리움이 3.58%로 가장 높은 상승률을 보였고, 하이퍼리퀴드가 2.16%, 솔라나가 1.86%, 비트코인이 1.17% 상승했다. 반면 테더는 -0.0041%로 사실상 보합권이었고, 스테이블코인인 유에스디코인도 0.021% 변동에 그쳤다.11위부터 20위까지는 레오, 지캐시, 모네로, 체인링크, 스텔라루멘, 에이다, 캔톤 네트워크, 다이, 비트코인 캐시, 그램(구 톤코인) 순으로 나타났다. 이 가운데 체인링크는 24시간 기준 4.08% 올라 두드러진 상승폭을 보였고, 지캐시도 3.37% 상승했다. 반면 모네로는 24시간 기준 3.21% 하락했고, 그램은 0.48%, 레오는 0.37% 내렸다.거래량 측면에서는 테더가 58조 364억으로 가장 많았고, 비트코인 23조 3811억, 이더리움 11조 3074억, 유에스디코인 9조 6866억 순이었다. 스테이블코인이 상위권 거래량을 주도하는 가운데, 비트코인과 이더리움이 시가총액과 거래대금 모두에서 시장 중심축 역할을 이어가는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자