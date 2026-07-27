[서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조세…아이크래프트 상한가·위닉스 20%대 급등

세줄 요약 거래상위 종목 혼조세, 개별 장세 전개

아이크래프트 상한가, 위닉스·알트 급등

에스아이리소스·네오뷰 급락, 변동성 확대

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27일 오후 12시 35분 기준 코스닥 시장에서는 거래상위 종목들을 중심으로 상승과 하락이 엇갈리는 혼조 흐름이 나타났다. 거래량 기준 상위권에는 다날(064260), 코오롱티슈진(950160), 에스아이리소스(065420), 위닉스(044340), 알트(459550) 등이 포진하며 종목별 재료와 수급에 따라 주가 변동폭이 크게 벌어졌다.거래량 1위는 다날로 1506만6507주가 거래됐다. 주가는 전일 대비 300원 오른 4660원으로 6.88% 상승했다. 코오롱티슈진은 1293만2166주의 거래량을 기록하며 5.87% 오른 1만5880원에 거래됐고, 에스아이리소스는 1128만8895주가 손바뀜했지만 주가는 14.67% 하락한 128원으로 밀렸다.상승 탄력이 두드러진 종목도 적지 않았다. 위닉스는 20.08% 오른 5890원, 알트는 20.56% 상승한 1507원을 나타냈다. 파세코(037070)는 13.80% 오른 7750원, 현대무벡스(319400)는 16.81% 상승한 2만2450원, 이랜시스(264850)는 12.42% 오른 5070원에 거래됐다. 마키나락스(477850) 역시 12.78% 상승한 2만7350원으로 강세를 보였다.특히 아이크래프트(052460)는 가격제한폭까지 오른 4420원을 기록하며 상한가에 안착했다. 거래량은 281만5471주였고, 매도호가는 0으로 집계돼 매수세 우위가 뚜렷했다. 반면 네오뷰(0218L0)는 21.87% 급락한 2만원에 거래되며 이날 거래상위 종목 가운데 가장 큰 낙폭을 나타냈다. 에이치엘지노믹스(0156T0)도 12.10% 내린 1만3000원, 일승(333430)은 7.66% 하락한 3795원, JW신약(067290)은 5.96% 내린 1800원을 기록했다.거래대금 상위에서는 코오롱티슈진이 2083억8100만원으로 가장 많았고, 현대무벡스 1237억2400만원, 코스모로보틱스(439960) 977억4600만원, 네오뷰 967억900만원, 다날 728억2600만원 등이 뒤를 이었다. 거래량뿐 아니라 거래대금도 일부 종목에 집중되면서 장중 수급 쏠림 현상이 이어지는 모습이다.시가총액 측면에서는 현대무벡스가 2조5004억원으로 거래상위 종목 가운데 가장 컸고, 대한광통신(010170) 1조5051억원, 코오롱티슈진 1조3493억원이 뒤를 이었다. 다만 PER과 ROE 지표를 보면 적지 않은 종목이 적자 상태이거나 수익성 변동성이 큰 것으로 나타나, 단기 주가 급등 종목에 대해서는 투자자들의 주의가 요구된다.전반적으로 이날 코스닥 거래상위 종목군은 상한가와 20%대 급등주, 두 자릿수 급락주가 동시에 출현하는 전형적인 개별 종목 장세를 연출하고 있다. 투자자들은 거래량 급증과 가격 변동성 확대가 맞물린 만큼 추격 매수보다는 종목별 펀더멘털과 수급 지속성을 함께 점검할 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자