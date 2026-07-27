[서울데이터랩]코스피, 장 초반 강보합 전환…반도체 강세와 네이버 급등 속 혼조

세줄 요약 코스피, 장 초반 상승분 반납 후 약보합 등락

개인 순매수·반도체 강세, 지수 하단 방어

NAVER, 엔비디아 투자 발표에 급등세

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코스피가 27일 장 초반 상승 출발 이후 상승폭을 대부분 반납하며 약보합권에서 등락하고 있다. 반도체 대형주가 비교적 견조한 흐름을 이어가는 가운데 네이버가 엔비디아 투자 발표에 강세를 보이면서 지수 하단을 방어하는 모습이다.27일 오전 9시 10분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 6690.62보다 115.65포인트 오른 6806.27로 출발한 뒤 장중 고가도 같은 6806.27까지 올랐지만, 이후 하락 전환해 6683.37까지 밀렸고 현재는 전 거래일보다 0.25포인트 내린 6690.37을 나타내고 있다.수급별로는 개인이 5098억원어치를 순매수하며 지수를 떠받쳤다. 반면 외국인은 4490억원, 기관은 661억원을 각각 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 64억원 매수 우위, 비차익거래 3880억원 매도 우위로 전체 3816억원 순매도를 기록했다.시장 내부에서는 상승 종목이 482개로 하락 종목 349개를 웃돌았고 보합은 58개였다. 지수는 약보합이지만 종목별 순환매는 비교적 활발한 흐름을 보이고 있다.시가총액 상위 종목 가운데서는 삼성전자(005930)가 25만2000원으로 1.00%, 삼성전자우(005935)가 17만8400원으로 0.73%, KB금융(105560)이 17만3400원으로 1.11%, 현대차(005380)가 40만1500원으로 0.12% 올랐다. SK하이닉스(000660)와 LG에너지솔루션(373220)은 각각 175만9000원, 32만9500원으로 보합이었다. 반면 SK스퀘어(402340)는 110만2000원으로 0.63%, 삼성전기(009150)는 131만6000원으로 0.75%, 삼성바이오로직스(207940)는 150만3000원으로 0.99%, 삼성생명(032830)은 31만1500원으로 2.04% 내렸다.장 초반 강세 종목으로는 비비안이 13.78%, NAVER가 8.67%, 대구백화점이 7.66%, 에넥스가 7.14%, 크라운제과우가 6.14% 상승했다. 반면 서울식품우는 22.27%, CJ씨푸드1우는 22.12%, 진흥기업2우B는 20.16%, OCI홀딩스는 17.00%, 두산퓨얼셀은 14.49% 하락했다.특히 NAVER는 엔비디아가 10억달러 규모의 제3자 배정 유상증자에 참여해 지분 4.5%를 취득하기로 한 점이 부각되며 급등세를 보였다. NAVER는 약 1조원 규모의 자사주 490만주를 다음 달 3일 소각하기로 했고, 엔비디아와 함께 글로벌 AI 팩토리 구축도 추진한다. 양사는 2027년 상반기 55MW, 2027년 말 100MW, 2028년 200MW 규모로 설비를 확대할 계획이며 첫 거점은 네이버 데이터센터 각 세종이다.반도체 대형주도 지수 방어에 힘을 보태고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스는 2분기 실적 발표를 앞둔 가운데 장 초반 동반 강세를 나타냈고, 최근 급격한 변동성 국면을 거친 뒤 실적 확인 과정에서 주도주 중심의 회복 시도가 이어질 가능성에 시장의 시선이 쏠리고 있다. 원·달러 환율은 장 초반 1458.2원을 기록했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자