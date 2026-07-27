[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 760.13으로 상승…개인·기관 순매수에 시총 상위주 강세

세줄 요약 코스닥, 급락 뒤 760선 반등 시도

개인·기관 순매수, 외국인 순매도

시총 상위주 강세, 개별 급등주 확산

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코스닥시장이 전 거래일 급락을 딛고 상승 출발한 뒤 장 초반 오름세를 이어가고 있다. 미국 반도체주 약세에도 국내 증시는 동반 상승으로 출발했고, 코스닥도 개장 직후 상승폭 일부를 조정하면서도 강세 흐름을 유지하는 모습이다.27일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 11.91포인트(1.59%) 오른 760.13을 나타냈다. 지수는 760.54로 출발한 뒤 장중 762.02까지 올랐고, 753.73까지 저점을 낮추며 등락했다.수급별로는 개인이 16억원, 기관이 226억원 순매수하며 지수를 받치고 있다. 반면 외국인은 235억원 순매도 중이다. 프로그램 매매는 차익거래가 19억원 순매수, 비차익거래가 258억원 순매도로 전체 240억원 매도 우위를 보이고 있다.시장 전반은 상승 종목이 우세하다. 코스닥시장에서는 1003개 종목이 오르고 있고 612개 종목이 내리고 있다. 보합은 97개 종목이며 상한가 3개, 하한가 0개다.시가총액 상위 종목도 대체로 강세다. 알테오젠(196170)은 2.33% 오른 30만7500원, 에코프로(086520)는 3.33% 오른 8만700원, 에코프로비엠(247540)은 2.68% 오른 11만1200원을 기록했다. 레인보우로보틱스(277810)는 4.06% 상승한 43만5500원, 주성엔지니어링(036930)은 4.96% 오른 14만8000원으로 상승폭이 상대적으로 컸다. 반면 HLB(028300)는 1.12% 내린 3만950원, 원익IPS(240810)는 0.20% 내린 10만300원으로 약세를 나타냈다.개별 종목 장세도 두드러졌다. 상승률 상위에서는 오브젠이 30.00% 오른 7930원으로 상한가를 기록했고, 아이씨에이치는 29.94% 오른 1033원, 바이오인프라는 29.70% 오른 2035원으로 상한가 수준까지 치솟았다. M83은 26.72% 오른 4505원, 아이크래프트는 24.26% 오른 4225원으로 급등했다.하락 종목 가운데서는 네오뷰가 28.09% 내린 1만8410원으로 가장 큰 낙폭을 보였다. 진영은 17.50% 내린 792원, 흥구석유는 14.94% 하락한 1만2010원, 티엔엔터테인먼트는 12.43% 내린 620원, 토비스는 11.19% 하락한 8890원에 거래됐다.코스닥은 지난 24일 5.32% 급락하며 748.22로 마감한 바 있다. 이후 이날 760.54로 출발하며 반등에 나섰고, 최근 5거래일 흐름상 21일 753.34, 22일 751.09, 23일 790.28, 24일 748.22에 이어 다시 760선 안착을 시도하고 있다. 다만 장 초반 한때 상승폭이 줄어드는 등 변동성은 이어지는 모습이다.52주 기준으로는 최고 1229.42, 최저 730.81 사이에서 움직이고 있다. 이날 장 초반 거래량은 6009만4000주, 거래대금은 5652억7600만원으로 집계됐다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자