“하이닉스와 두 글자 차이”…한달새 110%↑, 목표주가 넘었다 [나만없어]

SK이터닉스, 유가 상승에 급등

목표주가 6만원에 이미 8만원

“정부 신재생에너지 정책 수혜”

이미지 확대 SK이터닉스 ‘솔라파크 춘천 군자1호’ 태양광 발전소. SK이터닉스 제공

세줄 요약 국제유가 급등 속 SK이터닉스 주가 급등

한 달 새 114% 상승, 목표주가 상회

신재생 정책·합작법인 기대감도 반영

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‘삼전닉스’가 급등락을 이어가는 장세 속에 SK이터닉스가 한 달 새 110% 넘게 급등했다. 국제유가가 치솟자 신재생 에너지 관련주로 주목받으며 단숨에 증권사들이 제시한 목표주가를 뛰어넘었다.24일 유가증권시장에서 SK이터닉스는 전 거래일 대비 0.37% 오른 8만 900원에 마감했다. 22일 10%대 급등하고 전날 상한가를 기록한 데 이어 코스피가 5%대 급락하며 6600선으로 내려앉은 이날도 기관의 매수에 힘입어 상승 마감했다.SK그룹의 에너지 관련 지주사인 SK디스커버리의 자회사인 SK이터닉스는 풍력과 태양광, 연료전지, ESS(에너지저장장치) 등 신재생에너지 사업을 영위하고 있다.이란 전쟁 직후 ‘고유가 수혜주’로 꼽히며 급등하다 종전 흐름과 맞물려 하락했던 SK이터닉스의 주가는 중동 정세가 다시 불안정해지고 유가가 급등하며 다시 상승 시동을 걸었다.반도체 쏠림 현상이 극에 달했던 6월 3만원대까지 내려앉았던 주가는 반도체주가 급락하기 시작한 6월 말부터 들썩이기 시작했다.연이어 10%대 급등한 뒤 재차 상승분을 반납하기를 반복하다 이달 들어 브레이크 없는 급등을 이어갔다. 지난달 24일부터 이날까지의 상승률은 114%에 달한다.가파른 상승 속도를 증권가가 따라잡지 못하는 기현상마저 벌어졌다. 증권가는 이달 들어 SK이터닉스의 목표 주가로 6만원에서 6만 6000원 사이를 제시했지만 이미 2만원 안팎 넘어선 상황이다.정부의 ‘메가프로젝트’와 직접 전력구매계약(PPA) 등 신재생에너지 확산 정책도 주가를 끌어올리는 동력이다.박세라 신영증권 연구원은 SK이터닉스에 대해 “안정적인 재생에너지 공급자로서의 경쟁력은 이미 검증됐다”면서 “지속적인 정책 수혜, 시장 수요가 확인된 데 이어 자본구조 효율화에 따른 이익 극대화가 예상된다”고 분석했다.SK그룹이 세계 최대 사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR)와 신재생에너지 관련 합작법인을 설립하기로 하면서 실적 성장 가능성에 힘이 실리고 있다.안주원 DS투자증권 연구원은 “현재 연간 200~300㎿ 수준에 머물러 있는 태양광 구조화 규모가 대폭 커질 것으로 예상된다”고 내다봤다.김소라 기자