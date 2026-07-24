[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 2% 넘게 밀려 769.06…외국인·기관 동반 매도

세줄 요약 외국인·기관 동반 매도에 코스닥 급락

미국 기술주 약세·유가 급등 부담 확대

시총 상위주 약세, 개별 급등주 혼재

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코스닥시장이 24일 장 초반 외국인과 기관의 동반 매도 속에 큰 폭으로 하락하고 있다. 간밤 미국 기술주 약세와 국제유가 급등이 투자심리를 짓누르면서 시가총액 상위 종목 전반에 매물이 출회되는 모습이다.24일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 21.22포인트(2.69%) 내린 769.06을 기록했다. 지수는 777.50으로 출발한 뒤 한때 777.50까지 올랐지만 곧바로 하락폭을 키우며 768.33까지 밀렸다.수급은 개인이 버티고 있지만 지수 방어에는 역부족이다. 개인은 1208억원어치를 순매수한 반면 외국인은 566억원, 기관은 607억원어치를 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 3억원 매도, 비차익거래 456억원 매도로 전체 459억원 순매도를 나타냈다.시장 전반의 약세도 뚜렷하다. 코스닥 시장에서 상승 종목은 441개, 보합은 95개에 그쳤고 하락 종목은 1157개로 집계됐다. 상한가 종목은 4개였으며 하한가 종목은 없었다.시가총액 상위 종목들은 대부분 내림세다. 알테오젠(196170)은 30만5500원으로 0.33% 내렸고, 에코프로비엠(247540)은 11만1700원으로 5.50%, 에코프로(086520)는 8만100원으로 4.98% 하락했다. 레인보우로보틱스(277810)는 46만1000원으로 9.25%, 주성엔지니어링(036930)은 15만6700원으로 4.39%, 리노공업(058470)은 7만700원으로 4.33% 내렸다. 원익IPS(240810)도 10만7400원으로 5.21% 밀렸고 피에스케이(319660)는 15만2200원으로 3.06%, 에이비엘바이오(298380)는 7만2000원으로 3.10% 떨어졌다. 반면 HLB(028300)는 3만4400원으로 14.67% 오르며 강세를 보였다.개별 종목 장세도 뚜렷하다. 상승률 상위에는 소프트센우가 29.93% 오른 9030원, HLB바이오스텝이 29.91% 오른 2350원, 휴림에이텍이 29.87% 오른 4370원, 듀켐바이오가 29.84% 오른 7310원에 거래됐다. HLB제약도 26.02% 상승한 1만170원으로 급등했다. 반면 코오롱티슈진은 22.33% 급락한 1만6350원, 비케이홀딩스는 13.40% 내린 433원, 에스아이리소스는 13.08% 하락한 186원, RF머트리얼즈는 12.36% 내린 2만3050원, 기가비스는 12.30% 떨어진 11만4100원을 기록했다.대외 여건도 부담으로 작용하고 있다. 간밤 뉴욕증시는 3대 지수가 모두 하락했고, 특히 나스닥지수는 2% 넘게 밀렸다. 알파벳이 올해 자본지출 전망을 상향 조정하면서 인공지능 설비투자 부담이 부각된 점이 기술주 전반의 투자심리를 위축시켰다. 여기에 중동 긴장 고조로 브렌트유가 배럴당 100달러를 넘어선 점도 위험자산 선호를 약화시키는 요인으로 꼽힌다.코스닥은 최근 5거래일 기준으로 20일 749.64, 21일 753.34, 22일 751.09, 23일 790.28로 움직인 뒤 이날 다시 769.06으로 내려앉으며 전날 급등분의 상당 부분을 반납하는 흐름을 보이고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자