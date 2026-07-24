[서울데이터랩]코스피, 장 초반 6934.65로 2.29% 하락…외국인·기관 동반 순매도

세줄 요약 코스피 장 초반 2.29% 하락, 6934.65 기록

외국인·기관 순매도, 개인만 매수로 방어

대형주 약세 속 환율 상승이 부담으로 작용

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피가 24일 장 초반 큰 폭으로 밀리며 전날 급등분 일부를 반납하고 있다. 간밤 상승 흐름을 이어가지 못한 채 개장 직후부터 낙폭이 확대되면서 투자심리가 빠르게 위축되는 모습이다.24일 오전 9시 10분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전일 종가 7096.89보다 162.24포인트(2.29%) 내린 6934.65를 나타냈다. 지수는 7000.78에 출발한 뒤 장중 고가도 7000.78에 그쳤고, 한때 6930.35까지 내려앉았다. 장 초반 7000.78로 출발한 이후 곧바로 7000 아래로 밀리며 낙폭을 키운 흐름이다.수급별로는 개인이 2388억원 순매수하며 하락 방어에 나섰지만 외국인이 2137억원, 기관이 116억원 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 23억원 매도 우위, 비차익거래 1882억원 매도 우위로 전체 1904억원 순매도를 기록했다. 원·달러 환율은 같은 시각 1470원 중반에서 거래되며 증시 약세와 맞물렸다.시장 전반도 하락 종목이 우세했다. 유가증권시장에서는 상승 358종목, 보합 58종목, 하락 481종목으로 집계됐다. 거래량은 3억5221만주, 거래대금은 1조9939억6300만원으로 파악됐다.시가총액 상위 종목 대부분이 약세다. 삼성전자(005930)는 26만2500원으로 2.78% 내렸고, SK하이닉스(000660)는 185만3000원으로 3.44% 하락했다. SK스퀘어(402340)는 5.32%, 삼성전기(009150)는 3.18%, 현대차(005380)는 5.44%, LG에너지솔루션(373220)은 3.74%, KB금융(105560)은 2.21% 밀렸다. 반면 삼성바이오로직스(207940)는 142만5000원으로 3.34% 올라 대형주 가운데 상대적으로 강세를 보였다.개별 종목 장세도 뚜렷했다. 상승률 상위에는 HLB글로벌이 18.00%, CJ씨푸드1우가 14.94%, 삼일제약이 10.91%, 유한양행우가 10.72%, STX그린로지스가 9.56% 올랐다. 반면 티웨이홀딩스는 14.04% 떨어졌고 두산밥캣은 9.09%, 한국타이어앤테크놀로지는 8.47%, 모나미는 8.45%, 유니켐은 8.16% 하락했다.최근 코스피는 20일 6516.27까지 밀린 뒤 21일 6747.95, 22일 6797.70, 23일 7096.89로 반등했지만 이날 다시 큰 폭의 조정을 받고 있다. 52주 최고치는 9385.59, 최저치는 3079.27이다. 당분간 외국인 수급과 환율 흐름에 따라 장중 변동성이 크게 확대될 가능성에 무게가 실린다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자