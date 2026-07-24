[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 대형 반도체·자동차주 중심 약세 흐름

HLB·유한양행 등 바이오 일부 강세

코오롱티슈진 급락, 변동성 확대

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24일 오전 9시 05분 기준 네이버 금융 검색상위 종목들은 전반적으로 약세 흐름이 두드러졌다. 검색 비중 상위권에는 대형 반도체주와 자동차, 2차전지, 인터넷 대표주가 대거 이름을 올렸지만 상승 종목보다 하락 종목이 훨씬 많았다.검색 1위는 삼성전자(005930)로 검색비율 19.00%를 기록했다. 삼성전자는 현재 26만4750원으로 전일 대비 5250원(-1.94%) 내린 상태다. 시가는 26만6000원, 장중 고가는 26만6500원, 저가는 26만3500원이다. 검색 2위 SK하이닉스(000660)도 186만2000원으로 5만7000원(-2.97%) 하락하며 반도체 대형주 전반에 부담이 이어지는 모습이다.검색 3위 삼성전기(009150)는 141만5000원으로 3만3000원(-2.28%) 내렸고, 4위 현대차(005380)는 40만9500원으로 2만2500원(-5.21%) 급락했다. 5위 한화오션(042660)도 8만8400원으로 1.67% 밀렸으며, 6위 NAVER(035420)는 21만2000원으로 3.64% 약세를 보였다. 뒤이어 SK스퀘어(402340)(-2.87%), LS ELECTRIC(010120)(-2.91%), LG전자(066570)(-4.16%), 삼성SDI(006400)(-3.96%), 한미반도체(042700)(-2.55%), OCI홀딩스(010060)(-2.23%), SK텔레콤(017670)(-1.61%) 등도 일제히 하락권에서 거래되고 있다.반면 일부 바이오와 방산, 원전 관련주는 상대적으로 선방했다. HLB(028300)는 검색 7위에 오르며 3만3750원으로 12.50% 급등했고, 유한양행(000100)도 7만6100원으로 6.58% 상승했다. 두산에너빌리티(034020)는 7만3500원으로 0.41% 오르며 강보합 흐름을 나타냈고, 한화시스템(272210)도 7만400원으로 1.00% 상승 중이다.가장 큰 변동성을 보인 종목은 코오롱티슈진(950160)이다. 검색 8위 코오롱티슈진은 현재 1만5140원으로 전일 대비 5910원(-28.08%) 급락했고, 거래량은 722만5495주로 상위권 종목 가운데 가장 활발한 편이다. SK이터닉스(475150) 역시 132만3415주의 거래량을 동반한 가운데 4.96% 하락하며 변동성이 확대됐다.개장 초반 검색상위 종목군은 반도체와 전기전자, 자동차 등 시가총액 상위주 약세가 시장 분위기를 주도하는 가운데 바이오 일부 종목으로만 매수세가 제한적으로 유입되는 양상이다. 투자자들의 시선은 장 초반 낙폭이 커진 대형주 반등 여부와 급등·급락 종목의 변동성 지속 여부에 쏠릴 것으로 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자