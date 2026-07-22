[마감시황] 코스닥, 장중 급등분 반납하고 751.09 마감…개인 매수에도 외국인·기관 동반 매도

세줄 요약 장중 급등 뒤 외국인·기관 매도에 약세 마감

개인은 순매수했으나 프로그램 매도 확대

로보틱스 테마 강세, 상한가 종목 다수 출현

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22일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 2.25포인트(0.30%) 내린 751.09에 마감했다. 지수는 772.41에 출발해 장중 789.23까지 올랐지만 상승분을 모두 반납한 채 장중 최저치인 751.09로 거래를 끝냈다.투자자별로는 개인이 2638억원을 순매수했지만 외국인이 817억원, 기관이 1914억원을 순매도하며 지수를 끌어내렸다. 프로그램 매매는 차익거래 11억원 매도, 비차익거래 1246억원 매도로 전체 1257억원 순매도를 기록했다.이날 코스닥 시장에서는 상승 종목 839개, 하락 종목 793개, 보합 종목 103개로 집계됐다. 지수는 약세로 마감했지만 상한가 종목은 14개, 하한가 종목은 3개가 나와 개별 종목 장세가 강하게 나타났다. 거래량은 4억9635만8000주, 거래대금은 5조3875억9400만원이었다.시가총액 상위 종목 흐름은 엇갈렸다. 레인보우로보틱스(277810)가 16.28% 급등했고 에코프로(086520)는 2.53%, 리노공업(058470)은 2.57%, 에코프로비엠(247540)은 1.51% 올랐다. 반면 알테오젠(196170)은 1.83% 내렸고 주성엔지니어링(036930)은 4.26%, 원익IPS(240810)는 3.79%, 피에스케이(319660)는 7.82%, 이오테크닉스(039030)는 2.83% 하락했다. 에이비엘바이오(298380)는 0.14% 상승에 그쳤다.장 마감 기준 상승률 상위에는 카티스(29.97%), 코스모로보틱스(29.96%), 휴림에이텍(29.95%), 티엑스알로보틱스(29.95%), 듀오백(29.94%)이 이름을 올렸다. 특히 코스모로보틱스와 티엑스알로보틱스, 레인보우로보틱스 등 로보틱스 관련 종목으로 매수세가 집중되며 테마 쏠림이 두드러졌다.반면 하락률 상위에는 스타코링크(-44.21%), 핀텔(-29.97%), 엑시온그룹(-29.96%), 코오롱티슈진(-29.95%), 지니틱스(-27.32%)가 포함됐다. 핀텔과 엑시온그룹, 코오롱티슈진은 하한가로 내려앉아 종목별 변동성이 크게 확대됐다.최근 흐름을 보면 코스닥은 15일 829.43까지 올랐다가 16일 791.84, 20일 749.64로 급락한 뒤 21일 753.34로 소폭 반등했지만 이날 다시 751.09로 밀렸다. 52주 최고치는 1229.42, 최저치는 730.81이다.시장은 지수 자체로는 약세였지만 중소형 개별주를 중심으로 단기 자금 유입이 이어지며 순환매가 활발했다. 특히 로보틱스 테마를 중심으로 상한가 종목이 무더기로 출현한 반면 외국인과 기관의 동반 매도 속에 지수는 장중 급등세를 지켜내지 못했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자