상승에 4조·하락도 3조 베팅… ‘2배 멸망전’ 치닫는 레버리지

코스피 흔드는 ‘레버리지 광풍’

이미지 확대

세줄 요약 단일종목 레버리지·인버스2X 거래대금 급증

코스피 거래의 40% 넘는 비중까지 확대

박스권 장세서 손실 누적과 변동성 확대 우려

2026-07-22 3면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“2배 아니면 안 산다.”금융당국이 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 규제에 나섰지만 투자자들의 ‘2배 사랑’은 식지 않고 있다. 일반 ETF 대신에 상승장에서는 레버리지(상승에 2배), 하락장에서는 인버스2X(하락에 2배)를 고르는 ‘무조건 더블’ 투자 문화가 자리 잡는 모습이다. 상품의 위험성을 알면서도 단기 수익만 노리고 과도하게 베팅하는 ‘도파민 투자’ 심리가 증시 변동성을 키우고 있다는 비판이 나온다.21일 한국거래소와 코스콤 ETF 체크에 따르면 이 거래대금 상위 10개 ETF 가운데 6개가 레버리지 또는 인버스2X 상품이었다. 주가가 오르면 상승에 두 배로, 떨어지면 하락에 두 배로 베팅하는 자금이 몰린 셈이다.이날 하루 동안 총 10조 4616억원어치의 단일종목 레버리지·인버스 ETF가 거래됐다. SK하이닉스 레버리지가 3조 7678억원, 인버스2X가 2조 7827억원으로 나란히 1·2위를 차지했다. 이날 코스피는 전 거래일보다 231.68 포인트(3.56%) 오른 6747.95에 마감했고, 장중 6836.86까지 치솟으며 매수 사이드카가 발동됐다. 금융당국 대책 이후 첫 거래일인 전날에도 같은 양상이 이어졌다. 증시가 급락했던 전날에도 거래대금 상위 ETF 중 단일종목 레버리지와 인버스2X 상품이 대거 이름을 올렸다.금융당국의 잇단 경고에도 7월 들어 ‘2배 상품’ 쏠림은 오히려 심해지는 모습이다. 한국거래소에 따르면 이달 단일종목 레버리지 ETF 거래대금은 하루 평균 13조원 안팎을 기록했다.특히 코스피 거래대금과 비교한 비율은 지난 1일 25.8%에서 16일 39.2%로 높아진 데 이어 전날 42.0%, 이날은 42.6%까지 치솟았다. 코스피에서 100원어치 거래되는 동안 단일종목 레버리지 ETF가 42원 이상 거래됐다는 말이다. 심지어 코스피 사이드카가 발동한 날 레버리지 ETF 거래는 오히려 늘었다. 증시가 요동칠수록 위험을 줄이기보다 더 강한 베팅에 나서는 현상이 뚜렷해진 것이다.전문가들은 이 같은 현상을 단기 수익을 좇는 이른바 ‘도파민 투자’가 확산한 결과로 본다. 레버리지 ETF는 주가 방향만 맞히면 짧은 기간에도 큰 수익을 낼 수 있어 시장이 크게 출렁일수록 투자자들의 관심이 몰린다.문제는 레버리지 ETF가 손실을 보지 않기 위해선 주가가 하락한 뒤 더 큰 폭으로 올라야 하는데, 지금과 같은 박스권 등락장에선 손실이 쌓일 수 있다는 점이다. 기초자산 가격이 제자리로 돌아와도 ETF 가격은 완전히 회복되지 않을 수 있다.‘ETF의 아버지’로 불리는 배재규 한국투자신탁운용 대표도 최근 페이스북을 통해 “본주 수익률이 제자리로 돌아와도 레버리지 ETF 가격은 원래 수준을 회복하지 못할 가능성이 크다”며 “두 종목에 투자하지 말라”고 당부했다.레버리지 ETF가 증시 변동성을 증폭시킨다는 지적에 금융당국은 발표한 제도 보완책을 조기시행하기 위해 업권과 협의 중이다.박소연·이승연 기자