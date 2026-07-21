[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 삼성전자·SK하이닉스 검색 상위, 반도체 매기 집중

삼성전자우·삼성SDI·NAVER 등 대형주 동반 강세

삼천당제약·코오롱티슈진 급락, 바이오 변동성 확대

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21일 오후 3시 35분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 반도체 대형주와 개별 이슈 종목으로 매기가 집중되는 흐름이 나타났다. 검색 비율 1위는 삼성전자(005930)로 22.02%를 기록했고, 2위 SK하이닉스(000660)가 17.76%로 뒤를 이었다. 반면 바이오 종목인 삼천당제약(000250)과 코오롱티슈진(950160)은 급락세를 보이며 투자자 관심이 변동성 확대 구간에 집중된 모습이다.가장 눈에 띈 종목은 삼성전자다. 삼성전자는 전일 대비 1만 5000원 오른 25만 9000원에 거래를 마치며 6.15% 상승했다. 장중에는 26만 3500원까지 오르며 강한 매수세를 나타냈고, 거래량도 2033만 6441주에 달했다. 삼성전자우(005935)도 6.97% 오른 18만 1000원으로 마감해 삼성전자 계열 전반에 대한 시장 관심이 높았다.SK하이닉스도 7만 2000원 오른 183만 6000원으로 4.08% 상승 마감했다. 장중 188만 9000원까지 오르며 반도체 업종 강세를 뒷받침했다. 한미반도체(042700)는 0.90% 상승한 22만 4000원, 주성엔지니어링(036930)은 0.77% 오른 16만 9200원을 기록해 반도체 관련주 전반이 비교적 견조한 흐름을 이어갔다.대형 기술주와 전기전자주도 상승 대열에 합류했다. 삼성전기(009150)는 2.75% 오른 131만 원, NAVER(035420)는 3.82% 오른 19만 3000원, LG전자(066570)는 3.59% 오른 17만 3200원에 마감했다. 삼성SDI(006400) 역시 3.87% 상승한 41만 6500원으로 거래를 마쳐 대형주 전반의 투자 심리가 개선된 모습이었다.개별 종목 가운데서는 SK스퀘어(402340)와 레인보우로보틱스(277810)의 상승세가 두드러졌다. SK스퀘어는 6.46% 오른 125만 3000원, 레인보우로보틱스는 9.73% 오른 41만 1500원으로 장을 마쳤다. 네이처셀(007390)도 9.03% 상승한 2만 4750원을 기록하며 높은 주가 탄력을 보였다. 두산에너빌리티(034020)는 3.09% 오른 6만 6800원, 에코프로(086520)는 2.31% 오른 7만 5200원으로 각각 마감했다.반면 바이오와 일부 종목에서는 낙폭이 컸다. 삼천당제약은 전일 대비 7만 1200원 급락한 16만 7800원으로 29.79% 하락 마감했다. 장중 저가는 16만 7500원까지 밀렸다. 코오롱티슈진은 가격제한폭까지 떨어지며 1만 8300원 내린 4만 2900원에 마감했고, 시가·고가·저가가 모두 같아 하한가에 고정된 흐름을 보였다.그 밖에 한화오션(042660)은 1.56% 내린 8만 1900원, HLB(028300)는 0.49% 하락한 3만 400원으로 약세를 나타냈다. 현대차(005380)와 SK이터닉스(475150)는 나란히 보합으로 장을 마쳤다. 특히 SK이터닉스는 708만 8291주의 거래량을 기록해 검색 비율 대비 활발한 손바뀜이 이뤄졌다.이날 검색 상위 종목군은 반도체와 대형 기술주로 자금이 유입되는 한편, 바이오 일부 종목에서는 급격한 차익 실현과 투심 위축이 동시에 나타나며 종목별 차별화 장세가 한층 뚜렷해졌다는 평가다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]_정연호 기자