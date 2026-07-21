[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 혼조세…로봇·반도체 강세, 바이오 일부 급락

세줄 요약 코스닥 시총 상위주, 업종별 혼조세 전개

레인보우로보틱스 급등, 2차전지 대형주 강세

바이오 일부 급락, 종목별 변동성 확대

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21일 오후 12시 25분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들은 업종별로 엇갈린 흐름을 보이고 있다. 로봇과 일부 반도체, 2차전지 관련 종목이 견조한 반면 바이오 일부 종목에서는 급락세가 나타나며 지수 상단 종목군의 변동성이 확대되는 모습이다.시가총액 1위 알테오젠(196170)은 27만 3500원으로 전일 대비 4000원(1.48%) 상승했다. 에코프로비엠(247540)은 10만 5500원으로 1.34%, 에코프로(086520)는 7만 4700원으로 1.63% 오르며 2차전지 대형주도 나란히 강세를 나타냈다. 특히 레인보우로보틱스(277810)는 41만 5500원으로 4만 500원(10.80%) 급등해 시총 상위 종목 가운데 가장 두드러진 상승세를 기록했다.반도체 장비주 흐름은 다소 엇갈렸다. 주성엔지니어링(036930)은 16만 8000원으로 강보합권인 0.06% 상승에 그쳤고, 원익IPS(240810)는 11만 5100원으로 보합을 나타냈다. 리노공업(058470)은 0.72% 올랐지만 피에스케이(319660)는 0.70% 하락했다. 이오테크닉스(039030)와 테스(095610)는 각각 2.05%, 2.22% 내렸고, HPSP(403870)도 1.14% 약세를 보였다. 다만 거래량 측면에서는 HPSP가 140만 6409주로 활발한 매매를 나타냈고, 주성엔지니어링과 원익IPS도 60만 주를 웃도는 거래가 이어졌다.바이오주는 종목별 차별화가 더욱 뚜렷했다. HLB(028300)는 3만 850원으로 0.98% 상승했고, 파마리서치(214450)는 34만 4500원으로 5.35% 오르며 강세를 보였다. 반면 리가켐바이오(141080)는 4.33% 하락했고, 에이비엘바이오(298380)는 0.28% 내렸다. 특히 삼천당제약(000250)은 16만 8100원으로 7만 900원 급락하며 29.67% 하락했고, 코오롱티슈진(950160)은 4만 2900원으로 29.90% 떨어져 하한가를 기록했다. 시총 상위 바이오주 내에서도 수급과 재료에 따라 희비가 극명하게 엇갈리는 양상이다.기타 종목에서는 파두(440110)가 7만 4600원으로 4.19% 상승했고, 심텍(222800)은 0.20% 강보합을 나타냈다. 반면 케어젠(214370)은 7.17% 하락해 낙폭이 컸다. 외국인 비율은 HPSP 32.80%, 리노공업 32.66%, 이오테크닉스 29.92%, 파두 27.99% 등이 상대적으로 높은 수준을 보였다.전반적으로 이날 코스닥 시총 상위주는 레인보우로보틱스, 파마리서치, 파두 등의 상승세가 투자심리를 지탱하고 있지만, 삼천당제약과 코오롱티슈진의 급락이 시장 전반의 경계감을 키우고 있다. 장중 수급 변화에 따라 업종별 순환매와 개별 종목 장세가 이어질 가능성에 무게가 실린다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]_정연호 기자