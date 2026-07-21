[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 SK하이닉스·삼성전자 검색상위 1, 2위 차지

반도체 대형주 쏠림 속 개장 초반 관심 집중

코오롱티슈진 하한가, 종목별 변동성 확대

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21일 오전 9시 05분 기준 네이버 금융 검색상위 종목에서는 반도체 대형주를 중심으로 투자자 관심이 집중되는 모습이다. 검색비율 1위는 SK하이닉스(000660)로 21.46%를 기록했고, 2위 삼성전자(005930)가 20.71%로 뒤를 이었다. 두 종목의 검색비율 합계는 42%를 웃돌며 개장 초반 시장 관심이 반도체 대표주에 쏠린 양상이다.주가 흐름도 엇갈렸다. SK하이닉스는 176만8000원으로 전일 대비 4000원(0.23%) 올랐고, 삼성전자는 24만8000원으로 4000원(1.64%) 상승했다. NAVER(035420)도 18만8800원으로 1.56% 올랐고, HLB(028300)는 3만1850원으로 4.26% 상승했다. SK이터닉스(475150) 역시 5만8400원으로 4.47% 뛰며 상대적으로 강한 탄력을 보였다. SK스퀘어(402340)와 LS ELECTRIC(010120), 네이처셀(007390)도 소폭 상승세를 나타냈다.반면 하락 종목의 낙폭은 더 두드러졌다. 코오롱티슈진(950160)은 4만2900원으로 전일 대비 29.90% 급락하며 하한가를 기록했다. 삼천당제약(000250)은 22만500원으로 7.74% 내렸고, 로킷헬스케어(376900)는 5.86%, 현대차(005380)는 3.38%, 한화오션(042660)은 3.00%, 알테오젠(196170)은 2.23% 하락했다. 두산에너빌리티(034020)와 LG전자(066570), 한미반도체(042700), 에코프로(086520)도 약세권에서 거래됐다.거래량 기준으로는 삼성전자가 122만8983주로 가장 활발했고, SK이터닉스가 52만3739주, 두산에너빌리티가 33만2774주, SK하이닉스가 29만5714주를 기록했다. 시가 대비 흐름을 보면 삼성전자와 SK하이닉스는 장중 상승 시도를 이어간 반면, 현대차와 한화오션, 삼천당제약 등은 장 초반부터 저가권 부근에서 움직이며 매도 우위가 감지됐다.검색 상위 20개 종목 전반으로 보면 상승 종목과 하락 종목이 혼재했지만, 투자자 시선은 실적 기대가 반영된 반도체 대형주와 급락 종목인 코오롱티슈진에 동시에 집중되는 분위기다. 개장 초반 수급과 변동성이 확대되는 만큼 종목별 주가 흐름 차별화는 당분간 이어질 가능성이 커 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자