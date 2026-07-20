[서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 희비 교차…고려산업 상한가, 형지엘리트·에넥스는 하한가

세줄 요약 고려산업 상한가, 거래상위 종목 변동성 확대

형지엘리트·에넥스 하한가, 개별주 급락

삼성전자·SK하이닉스 약세, 대형주 부진

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20일 오후 12시 30분 기준 코스피 거래상위 종목군에서는 상한가와 하한가 종목이 동시에 나오며 종목별 변동성이 크게 확대되는 모습이다. 거래량 상위권에서는 모나리자(012690), 삼성전자(005930), 흥아해운(003280), 형지엘리트(093240), 한성기업(003680) 등이 이름을 올렸고, 대형 반도체주와 중소형 개별주의 흐름이 뚜렷하게 엇갈렸다.가장 강한 상승세는 고려산업(002140)이 보였다. 고려산업은 2375원으로 전일 대비 29.99% 오르며 상한가를 기록했다. 흥아해운도 1846원으로 3.53% 상승했고, SK이터닉스(475150)는 5만6600원으로 8.85% 뛰었다. 삼성공조(006660) 역시 1만4020원으로 3.24% 상승했으며 금호타이어(073240)는 5930원으로 1.37% 올랐다.반면 하락 종목의 낙폭은 더 컸다. 형지엘리트는 515원으로 29.93% 급락하며 하한가를 기록했고, 에넥스(011090)도 1930원으로 29.95% 내리며 하한가까지 밀렸다. 모나리자는 1755원으로 19.12% 하락했고, 한성기업은 1만960원으로 24.52% 급락했다. 깨끗한나라(004540)도 1369원으로 28.21% 떨어졌고, 현대약품(004310)과 에이엔피(015260) 역시 각각 13.29%, 17.47% 하락하며 약세를 나타냈다.시가총액 상위 반도체 대형주도 부진했다. 삼성전자는 24만3500원으로 4.51% 하락한 가운데 거래량 1514만9165주, 거래대금 3770억497만원을 기록하며 시장의 중심에 섰다. SK하이닉스(000660)는 177만3000원으로 3.75% 내렸지만 거래대금은 7031억127만원으로 가장 큰 규모를 나타냈다. 삼성전자우(005935)도 16만8100원으로 2.27% 하락했고, LG디스플레이(034220)는 9920원으로 4.71% 밀렸다.개별 종목 장세 속에서 건설·전선·전자 업종 종목들도 전반적으로 약세를 보였다. 금호건설(002990)은 1만180원으로 6.61% 하락했고, 대원전선(006340)은 1만1180원으로 8.59% 내렸다. 신일전자(002700)는 1091원으로 3.45%, 한온시스템(018880)은 3395원으로 2.72% 각각 하락했다.이날 거래상위 종목군은 일부 테마주에 매수세가 집중되는 반면, 반도체 대형주와 다수 개별 종목에는 차익실현성 매물이 출회되면서 수급 쏠림이 심화하는 양상이다. 오후장에서도 상·하한가 종목을 중심으로 변동성 확대가 이어질 가능성에 시장의 이목이 쏠린다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자