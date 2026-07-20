[서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조…미래생명자원 상한가, 좋은사람들·형지글로벌 급락

세줄 요약 거래 상위 종목 혼조, 중소형주 변동성 확대

미래생명자원 상한가, 손오공·기가레인 급등

좋은사람들·형지글로벌 29% 안팎 급락

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20일 오후 12시 35분 기준 코스닥 시장에서는 거래 상위 종목들의 주가 흐름이 뚜렷하게 엇갈리고 있다. 거래량 상위권에는 제약·사료·에너지·통신 관련 종목이 대거 포진한 가운데 일부 종목은 두 자릿수 급등세를 보였고, 일부 종목은 하한가에 가까운 낙폭을 기록하고 있다.거래량 1위는 JW신약(067290)으로 3176만7291주가 거래됐다. 주가는 2175원으로 전일 대비 10.41% 상승했다. 빛과전자(069540)는 1444만8222주가 거래되며 2560원, 1.16% 하락했고, 한일사료(005860)는 1436만9474주가 오가며 2770원으로 14.94% 상승했다.급등 종목도 적지 않았다. 미래생명자원(218150)은 2635원으로 상한가를 기록했고, 손오공(066910)은 28.45% 오른 2935원, 동일스틸럭스(023790)는 23.44% 상승한 1954원에 거래됐다. 기가레인(049080)도 21.61% 오른 1만3730원, 레몬헬스케어(365660)는 17.66% 상승한 6330원, 삼익제약(014950)은 16.70% 오른 6500원, 데이타솔루션(263800)은 14.42% 상승한 6190원을 나타냈다.반면 낙폭이 큰 종목도 눈에 띄었다. 좋은사람들(033340)은 372원으로 29.81% 급락했고, 형지글로벌(308100)도 29.27% 내린 464원에 거래됐다. 에스아이리소스(065420)는 17.60% 하락한 103원, 대한광통신(010170)은 9.22% 내린 9350원을 기록했다. 빛과전자 역시 약세 흐름을 이어갔다.거래대금 기준으로는 흥구석유(024060)가 1015억6600만원으로 가장 활발한 거래를 보였고, JW신약 678억8900만원, 기가레인 562억100만원, 삼익제약 509억600만원 등이 뒤를 이었다. 흥구석유는 주가도 11.32% 오른 1만3370원으로 강세를 보였다.시장에서는 단기 수급이 특정 중소형 종목에 집중되면서 변동성이 확대되는 모습이다. 특히 거래 상위 종목 다수가 실적보다는 테마와 수급에 따라 급등락하고 있어 장중 추격 매수에는 유의가 필요해 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자