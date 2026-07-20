[서울데이터랩]코스피, 장 초반 1.44% 하락한 6722.72…외국인·기관 순매수에도 약세

세줄 요약 코스피 장 초반 1.44% 하락, 6722.72 기록

외국인·기관 순매수에도 개인 매도와 환율 부담

삼성전자 약세, SK하이닉스·삼성전기 선방

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20일 오전 9시 10분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 97.88포인트(-1.44%) 내린 6722.72를 기록했다. 지수는 6643.58에 출발한 뒤 장중 한때 6515.24까지 저점을 낮췄고, 고가는 6722.72였다.장 초반부터 매도 압력이 우세했다. 이날 코스피는 전 거래일 6820.60에서 2.60% 내린 6643.58로 출발했고, 코스닥도 2%대 하락세로 장을 시작했다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 1490원 안팎에서 움직이며 투자심리 위축 요인으로 작용했다.수급에서는 외국인이 178억원, 기관이 89억원 순매수했고 개인은 354억원 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 455억원, 비차익거래 1479억원으로 전체 1934억원 순매수를 나타냈다. 다만 지수 하락 폭이 유지되면서 지수 방어력은 제한됐다.시가총액 상위 종목은 혼조세를 보였다. 삼성전자(005930)는 25만2500원으로 0.98% 내렸고 현대차(005380)는 4.00%, LG에너지솔루션(373220)은 2.54%, 삼성바이오로직스(207940)는 1.36%, 삼성생명(032830)은 4.98%, KB금융(105560)은 3.20% 하락했다. 반면 SK하이닉스(000660)는 184만5000원으로 0.16% 올랐고 삼성전자우(005935)는 1.45%, 삼성전기(009150)는 1.17% 상승했다.종목별로는 주연테크가 상한가를 기록했고 STX그린로지스, 한성기업, 영흥, 세진중공업 등이 큰 폭으로 올랐다. 반대로 코아스, 깨끗한나라, 에넥스, 형지엘리트, 비비안 등은 두 자릿수 하락률을 보이며 약세가 두드러졌다.시장에서는 이달 말로 예정된 미국 빅테크 실적 발표가 반도체주 흐름의 핵심 변수로 거론된다. 알파벳은 22일, 마이크로소프트와 메타는 29일, 아마존은 30일 2분기 성적표를 내놓는다. 메타와 아마존의 주당순이익이 시장 기대를 웃돌거나 밑도는지, 마이크로소프트의 설비투자 규모가 예상보다 크거나 작은지가 글로벌 반도체 관련주 주가에 직접적인 영향을 줄 가능성이 크다.과거 주요 충격 이후 반등 구간에서는 기존 주도 업종이 상대적으로 높은 수익률을 보였던 만큼, 국내 증시에서도 반도체와 하드웨어, 전력기기 중심의 흐름이 다시 부각될 가능성이 있다. 이날 장 초반 코스피 약세 속에서도 SK하이닉스와 삼성전기 등이 상대적으로 선방한 점은 이런 기대를 반영한 것으로 풀이된다.이날 유가증권시장에서는 상승 종목 101개, 보합 29개, 하락 종목 763개로 하락 종목 수가 압도적으로 많았다. 거래량은 4억4172만주, 거래대금은 3조5187억1100만원으로 집계됐다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자