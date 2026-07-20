경제 증권 [속보] SK하이닉스 -5% 급락 출발…코스피 3%↓ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/securities/2026/07/20/20260720500011 URL 복사 댓글 0 김소라 기자 수정 2026-07-20 09:04 입력 2026-07-20 09:04 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 코스피가 다시 7,000선을 내어준 16일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 종가가 표시돼있다. 이날 코스피는 463.81포인트(6.37%) 내린 6,820.60, 코스닥지수는 전장보다 37.59포인트(4.53%) 하락한 791.84에 거래를 마쳤다. 2026.7.16 홍윤기 기자 [속보] SK하이닉스 -5% 급락 출발…코스피 3%↓ 김소라 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! SK하이닉스 주가의 변동폭은? 5% 하락 5% 상승