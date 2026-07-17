“삼전닉스 손절하고 미장 간다” 눈물의 개미들 ‘국장 탈출’ 러시 [내가샀다]

이달 들어 미 주식 11억달러 순매수

4·5월 순매도…코스피 급락에 다시 사들여

“나스닥 조정 가능성·M7 PER 하락 경계해야”

이미지 확대 ‘뒷목 잡은’ 투자자 이미지. 서울신문

세줄 요약 코스피 급락에 개인투자자 국장 이탈 가속

삼성전자·SK하이닉스 급등락에 불안 확산

미국 주식 순매수 11억달러 넘으며 회귀

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코스피가 ‘1만피’ 눈앞에서 6800선까지 고꾸라지며 극한의 변동성 장세에 빠지자 개미들이 ‘국장’(국내 증시)을 떠나는 흐름이 포착됐다. 코스피 시가총액 1·2위 종목이 하루 만에 10% 안팎 급락하는 혼란에 지친 국내 증시 대신 미 증시로 눈을 돌리고 있는 것이다.한국예탁결제원 증권정보포털에 따르면 국내 개인 투자자는 이달 들어 지난 16일까지 미국 주식을 총 11억 6213만 달러 사들였다.이란 전쟁으로 증시가 급락한 3월까지만 해도 미 증시에서 16억원어치를 사들였던 개인 투자자들은 4월을 기점으로 코스피가 거침없는 상승세를 이어가자 4월 4억 6893만 달러, 5월 9억 3977만 달러 순매도하며 국내 증시로 돌아왔다.그러나 6월 중순 이후 삼성전자와 SK하이닉스의 상승 곡선이 꺾인 뒤 급등락을 이어가자 공포에 빠진 개인 투자자들이 다시 미국 주식을 사들이기 시작한 것이다.메모리 반도체 주가의 ‘피크아웃’ 공포에 주요국 증시가 출렁거리지만, ‘삼전닉스’가 급락하면 증시 전체에 삭풍이 부는 코스피와 비교하면 미 증시는 비교적 안정적인 흐름이라는 점이 개인 투자자들의 ‘국장 탈출’ 배경으로 분석된다.삼성전자와 SK하이닉스 비중이 절대적인 코스피는 지난달 2일 종가 기준 고점(9114.55) 대비 16일까지 25.16% 하락했다. 또한 일일 변동폭이 5% 안팎에서 크게는 9%대까지 달하며 투자자들의 투심을 악화시키고 있다.반면 나스닥 지수는 지난달 2일 기록한 고점에서 약 7% 하락한 뒤 반등한 상태다. 특히 애플이 올해 들어 17% 오르는 등 기존 올해 들어 애플 주가가 약 17% 오르는 등 기존 ‘매그니피센트7(M7)’가 건재한 덕에 반도체 지수의 급등락 영향에도 버티고 있다.다만 ‘나스닥은 우상향한다’는 믿음에 무작정 뛰어드는 것은 경계해야 한다는 조언도 나온다. 안현국 한화투자증권 연구원은 “한국이 급락하는 동안 미국은 상대적으로 평온했다”면서 미국 증시가 별다른 조정을 받지 않았다는 점은 이후 국내 증시와 시차를 두고 하락할 리스크로 해석된다고 분석했다.이어 “M7 종목들의 주가수익비율(PER)이 나스닥 시장보다 내려가고 있는 점을 경계해야 한다”면서 “기술주의 PER 하락이 주가 매력을 높이는 것인지, 투자자들이 이들 기업의 이익에 부여하는 가치 자체가 낮아지는 것인지 확인해야 한다”라고 설명했다.김소라 기자