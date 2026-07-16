[서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 강세 우위…좋은사람들 상한가, 기가레인 23%대 급등

세줄 요약 코스닥 거래상위 종목, 상승 우위 장세

좋은사람들 상한가, 기가레인 23%대 급등

거래대금 집중, 단기 수급 쏠림 확대

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16일 오후 12시 35분 기준 코스닥 거래 상위 종목군에서는 상승 종목이 우위를 보이며 종목별 차별화 장세가 펼쳐지고 있다. 거래량 상위권에는 JW신약(067290), 빛과전자(069540), 씨피시스템(413630), 삼기(122350), 파세코(037070) 등이 이름을 올렸고, 이 가운데 다수 종목이 두 자릿수 상승률을 기록하며 투자자들의 단기 자금이 집중되는 모습이다.거래량 1위는 JW신약으로 3286만832주가 거래되며 2125원, 13.64% 상승했다. 빛과전자는 1787만5269주가 오가며 2845원으로 0.71% 상승했고, 씨피시스템은 1414만3603주의 거래량과 함께 3460원, 15.72% 상승세를 나타냈다. 삼기도 1182만7176주가 거래되며 2095원으로 10.26% 올랐고, 파세코는 862만4236주가 거래되며 8620원, 7.62% 상승했다.개별 종목 가운데서는 좋은사람들(033340)이 상한가를 기록해 눈길을 끌었다. 좋은사람들은 530원에서 거래되며 전일 대비 29.90% 급등했고 거래량은 848만1571주를 기록했다. 기가레인(049080)도 1만4500원으로 23.61% 뛰었고, 동일스틸럭스(023790)는 20.44%, 웰크론(065950)은 17.06%, 조아제약(034940)은 14.51%, 코데즈컴바인(047770)은 12.17% 각각 상승했다.거래대금 기준으로는 파세코가 753억8200만원으로 가장 많았고, JW신약이 704억2300만원, 기가레인이 689억5600만원, 빛과전자가 507억3800만원, 흥구석유(024060)가 491억1200만원 수준을 나타냈다. 거래량뿐 아니라 거래대금도 함께 실린 종목을 중심으로 장중 수급 쏠림이 강하게 나타나는 양상이다.반면 일부 종목은 약세를 보였다. 대한광통신(010170)은 1만550원으로 9.67% 하락했고, 엑사이엔씨(054940)는 848원으로 2.19% 내렸다. 삼기에너지솔루션즈(419050)도 1527원으로 1.80% 밀리며 거래 상위 종목군 내에서 상대적으로 부진한 흐름을 보였다.시가총액 측면에서는 대한광통신이 1조6404억원으로 가장 컸고, 빛과전자 3206억원, 흥구석유 1918억원, 파세코 1724억원, SG(255220) 1588억원 등이 뒤를 이었다. 다만 장중 거래 상위 종목군은 실적보다는 수급과 테마, 단기 모멘텀에 따라 주가 변동성이 확대되는 구간이어서 추격 매수에는 유의가 필요하다는 평가다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자