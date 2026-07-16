[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 장중 약세…HLB·파마리서치만 상승

세줄 요약 코스닥 시총 상위주 전반 약세 흐름

2차전지·반도체·바이오 대형주 동반 하락

HLB·파마리서치만 상승세 유지

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16일 오후 12시 25분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 약세 흐름을 나타내고 있다. 2차전지와 반도체 장비, 일부 바이오 대형주까지 대부분 하락권에 머물면서 시총 상위주 전반에 매도세가 우세한 모습이다.시가총액 상위 1위 알테오젠(196170)은 27만9500원으로 전일 대비 9000원(-3.12%) 하락했다. 에코프로비엠(247540)은 11만2800원으로 6.70% 내렸고, 에코프로(086520)도 8만200원으로 7.18% 밀렸다. 주성엔지니어링(036930)은 19만4200원으로 7.30% 하락했고, 레인보우로보틱스(277810)도 39만9500원으로 7.09% 약세를 보였다.반도체 관련 종목들의 낙폭도 두드러졌다. 원익IPS(240810)는 14만원으로 1.89% 하락했고, 피에스케이(319660)는 19만8900원으로 2.74% 내렸다. 리노공업(058470)은 7만3100원으로 6.16% 밀렸으며, 이오테크닉스(039030)는 34만3500원으로 10.78% 급락했다. 심텍(222800)은 10만5800원으로 12.99% 떨어져 주요 종목 가운데 낙폭이 가장 컸고, 테스(095610)는 19만9800원으로 6.64%, HPSP(403870)는 4만3200원으로 7.49%, 유진테크(084370)는 15만900원으로 7.31% 각각 하락했다.바이오주도 대체로 부진했다. 코오롱티슈진(950160)은 7만7000원으로 1.16% 하락했고, 삼천당제약(000250)은 18만4100원으로 3.91% 내렸다. 에이비엘바이오(298380)는 7만5500원으로 4.79%, 리가켐바이오(141080)는 10만5100원으로 5.32% 각각 하락했다. 다만 HLB(028300)는 3만6650원으로 5.62% 상승하며 시총 상위주 가운데 가장 강한 흐름을 보였고, 거래량도 268만5945주로 활발했다.기타 종목별로는 파두(440110)가 7만1300원으로 10.76% 급락했고, 파마리서치(214450)는 33만4000원으로 1.98% 올라 상대적으로 견조한 흐름을 이어갔다. 외국인 비율이 높은 리노공업(32.56%), HPSP(33.27%), 유진테크(36.46%) 등도 일제히 약세를 보여 수급 개선 기대는 제한되는 분위기다.현재 시점에서는 시총 상위 20개 종목 중 HLB와 파마리서치만 상승세를 기록하고 있으며, 다수 종목이 5% 넘는 하락률을 나타내고 있어 코스닥 대형주 전반의 투자심리가 뚜렷하게 위축된 장세로 해석된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자