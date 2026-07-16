[서울데이터랩]코스피, 장 초반 6960.50에 출발 뒤 6931.33…반도체 약세에 4%대 급락

세줄 요약 코스피 7,000선 붕괴, 장 초반 4%대 급락

반도체 대형주 약세, 외국인·기관 순매도

개인 저가 매수에도 변동성 확대 지속

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국내 증시가 16일 개장 직후 급락 흐름을 나타내고 있다. 전날 6% 넘게 급등했던 코스피는 하루 만에 4%대 하락세로 돌아서며 변동성이 크게 확대됐다.16일 오전 9시 10분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전일 7,284.41에서 6,960.50으로 출발한 뒤 장중 6,986.12까지 올랐지만, 6,921.33까지 밀렸고 현재 6,931.33을 기록 중이다. 전 거래일 대비 353.08포인트(-4.85%) 하락한 수준이다. 52주 최고치는 9,385.59, 52주 최저치는 3,079.27이다. 거래량은 4,374만 5,000주, 거래대금은 2조 6,974억 4,100만 원으로 집계됐다.수급별로는 개인이 2,827억 원 순매수하며 저가 매수에 나섰지만 외국인이 1,796억 원, 기관이 1,006억 원 순매도하며 지수를 끌어내리고 있다. 프로그램 매매는 차익거래 602억 원 순매수에도 비차익거래가 2,310억 원 순매도에 나서며 전체적으로 1,708억 원 순매도를 나타냈다.시가총액 상위 종목 전반이 약세다. 삼성전자(005930)는 26만 2,500원으로 6.08% 내렸고, SK하이닉스(000660)는 190만 원으로 8.74% 하락했다. SK스퀘어(402340)는 124만 1,000원으로 10.20% 급락했고, 삼성전기(009150) 역시 128만 9,000원으로 8.78% 밀렸다. 현대차(005380)는 41만 9,500원으로 3.34%, 삼성바이오로직스(207940)는 137만 2,000원으로 0.80% 각각 내렸다. 반면 LG에너지솔루션(373220)은 33만 9,000원으로 1.19%, KB금융(105560)은 18만 3,400원으로 0.99% 오르며 일부 방어에 나섰다.개별 종목 장세도 극단적으로 엇갈리고 있다. 상승률 상위에는 에넥스(29.95%), 비비안(29.94%), 형지엘리트(29.86%)가 나란히 상한가를 기록했고, 모나미(26.56%), 동화약품(25.62%)도 급등세다. 반면 프리티는 19.29% 하락했고, SK스퀘어(-10.20%), 금호건설우(-9.89%), 금호타이어(-9.58%), 콘텐트리중앙(-9.26%) 등은 큰 폭으로 밀리고 있다.이날 시장은 코스피가 7,000 아래에서 출발한 데 이어 코스닥도 813.32로 출발하며 동반 약세를 보이면서 투자 심리가 위축된 모습이다. 단일 종목 레버리지 ETF를 둘러싼 변동성 확대 우려가 부각된 가운데 정부는 신속한 보완 대책 마련을 주문했다. 채무 조정 확대와 자본 시장 경쟁력 제고 필요성도 함께 부각되면서 정책 대응 방향에 시장의 시선이 쏠리고 있다.전날 코스피가 427.58포인트(6.24%) 급등한 뒤 이날 353.08포인트 밀리면서 최근 지수 흐름은 급등락을 반복하고 있다. 지난 13일 669.01포인트 급락 이후 15일 급반등, 16일 재차 급락으로 이어지며 단기 변동성 장세가 한층 심해진 모습이다.당분간은 외국인 수급과 반도체 대형주의 낙폭 조절 여부, 프로그램 매매 흐름이 장중 방향성을 좌우할 가능성이 크다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자