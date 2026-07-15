‘200만닉스’ 되찾았다…코스피 6%대 급등 7200선 회복

장중 8% 급등에 매수 사이드카

이미지 확대 삼성전자, SK하이닉스 주가 상승 스피 매수 사이드카가 발동된 15일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수와 SK하이닉스, 삼성전자 주가가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일(6856.83) 대비 3.30%(226.08포인트) 오른 7082.91에 출발했다. 2026.7.15 뉴스1

세줄 요약 반도체주 반등에 코스피 6% 급등 마감

SK하이닉스·삼성전자 강세, 7200선 회복

장중 매수 사이드카 발동, 코스닥도 상승

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15일 코스피가 6% 급등 마감하며 종가 기준 7200선을 회복했다. 삼성전자가 6%, SK하이닉스는 8%대 오르며 지수를 이끌었고, SK스퀘어와 삼성전기가 10% 넘게 급등했다.이날 코스피는 전 거래일 대비 427.58포인트(6.24%) 오른 7284.41에 거래를 마쳤다.전날 미 뉴욕증시에서 반도체주가 반등하고 SK하이닉스 ADR이 27% 급등한 영향으로 코스피는 이날 3%대 상승 출발해 개장과 동시에 7000선을 회복했다.이어 장중 8%대까지 상승폭을 키워 7424.18까지 오르기도 했다. 지수가 급등하자 개장 6분만에 프로그램 매수호가 일시 효력정지(매수 사이드카)가 발동됐다.삼성전자는 6.27% 오른 27만 9000원에 거래를 마쳤다. 장중 8%대까지 급등하며 28만원선을 회복하기도 했다.SK하이닉스는 장 초반 13% 급등하다 8.83% 오른 208만 2000원에 거래를 마치며 2000선을 되찾았다.지난 13일 17% 급락했던 SK스퀘어는 16.13% 올랐으며 지난 2거래일간 20% 급락했던 삼성전기는 12.14% 상승 마감했다.그밖에 삼성전자우(+5.38%), 현대차(+2.24%), LG에너지솔루션(+4.04%), 삼성생명(+6.47%) 등 코스피 시가총액 상위 종목 대부분이 상승 마감했다.코스닥은 21.73포인트(2.77%) 오른 805.71로 개장해 45.45포인트(5.80%) 오른 829.43으로 거래를 마쳤다.김소라 기자