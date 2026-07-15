[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 검색 상위 20개 종목, 개장 초반 일제 상승

SK하이닉스·삼성전자 중심 반도체 강세

바이오·2차전지·조선·인터넷까지 확산

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15일 오전 9시 05분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목들이 개장 초반 전반적으로 강세를 나타내고 있다. 특히 반도체 대형주와 성장주를 중심으로 투자자 관심이 집중되면서 검색 순위 상위권 종목들이 일제히 상승 흐름을 보이고 있다.검색 1위는 SK하이닉스(000660)로 검색 비율 28.31%를 기록했다. SK하이닉스는 208만 7000원으로 전일 대비 17만 4000원(9.10%) 상승 중이다. 장중 시가는 212만 원, 고가도 212만 원을 기록했다. 2위 삼성전자(005930)는 검색 비율 21.35%로 뒤를 이었고, 주가는 27만 9000원으로 1만 6000원(6.08%) 올랐다. 두 종목의 검색 비율 합계는 약 49.66%로, 개장 초반 시장 관심이 반도체 대표주에 쏠린 모습이다.3위 삼성전기(009150)도 138만 2000원으로 12만 2000원(9.68%) 상승하며 강한 흐름을 보였다. 11위 한미반도체(042700)는 24만 1500원으로 3만 4000원(16.39%) 급등했고, 17위 주성엔지니어링(036930)도 4.36% 오르며 반도체 장비주 전반에 온기가 확산되는 양상이다.개별 종목 가운데서는 HLB(028300)의 상승폭이 두드러졌다. HLB는 3만 3000원으로 전일 대비 6300원(23.60%) 뛰며 검색 8위에 올랐다. SK스퀘어(402340)도 133만 6500원으로 14만 6500원(12.31%) 상승했고, 에코프로(086520)는 7.84%, 에코프로비엠(247540)은 7.19% 각각 오르며 2차전지 관련주도 강세를 나타냈다.시가총액 상위 대형주들도 대체로 견조했다. 현대차(005380)는 43만 4500원으로 2.36%, LG전자(066570)는 19만 3700원으로 4.48%, NAVER(035420)는 19만 900원으로 4.20% 상승했다. 한화오션(042660)은 6.51%, 삼성중공업(010140)은 4.71% 오르며 조선주도 동반 강세를 보였다.이 시각 검색 상위 20개 종목 가운데 전 종목이 상승세를 기록하고 있다는 점도 눈에 띈다. 투자 심리가 특정 업종에 국한되지 않고 반도체, 2차전지, 바이오, 조선, 인터넷 등 주요 업종 전반으로 확산되는 분위기다.개장 초반 국내 증시는 검색 상위 종목 전반의 동반 강세 속에 투자자들의 위험 선호 심리가 살아나는 흐름을 보이고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자