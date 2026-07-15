[서울데이터랩]코스피, 장 초반 7,251.51로 급등…외국인 순매수에 반도체주 강세

세줄 요약 코스피 장 초반 5%대 급등, 7251.51 기록

외국인 3489억 순매수, 반도체주 강세 주도

코스닥 동반 상승, 단기 변동성 경계

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15일 오전 9시 10분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 종가 6856.83보다 394.68포인트(5.76%) 오른 7251.51을 나타내고 있다. 지수는 7082.91에 출발한 뒤 장중 7298.01까지 오르며 급등 흐름을 이어갔다. 장중 저가는 시가와 같은 7082.91이다.전날 669.01포인트 급락했던 코스피는 하루 만에 강하게 반등하며 7000을 다시 웃돌았다. 장 초반 3%대 상승으로 출발한 뒤 상승폭을 빠르게 키웠고, 코스닥도 같은 날 2.77% 오른 805.71로 출발해 동반 강세를 보였다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오전 9시 기준 1480원 후반대에서 거래됐다.수급별로는 외국인이 3489억 원어치를 순매수하며 지수 반등을 주도했다. 개인은 3284억 원, 기관은 192억 원 순매도다. 프로그램 매매는 차익거래 100억 원, 비차익거래 2714억 원 순매수로 전체 2814억 원 매수 우위를 기록했다.시장 전반도 강세다. 유가증권시장에서는 상승 종목이 769개로 하락 종목 88개를 크게 웃돌았고, 보합은 31개였다. 상한가 종목은 2개, 하한가 종목은 없었다. 거래량은 4억 154만 주, 거래대금은 3조 2766억 4200만 원으로 집계됐다.시가총액 상위 종목도 대부분 오르고 있다. 삼성전자(005930)는 27만 9000원으로 6.08% 상승했고, SK하이닉스(000660)는 208만 3000원으로 8.89% 뛰었다. SK스퀘어(402340)는 10.92%, 삼성전자우(005935)는 6.31%, 삼성전기(009150)는 8.41% 올랐다. 현대차(005380)는 2.00%, LG에너지솔루션(373220)은 4.19%, 삼성생명(032830)은 5.52%, 삼성바이오로직스(207940)는 2.12%, KB금융(105560)은 1.11% 상승 중이다.개별 종목 가운데서는 모나미와 에넥스가 각각 30.00%, 29.98% 오르며 가격제한폭까지 뛰었고, HLB글로벌은 26.74%, 한성기업은 26.68%, 비비안은 22.28% 상승했다. 반면 롯데관광개발은 7.02% 내렸고, 파라다이스는 6.87%, 코아스는 6.10%, 고려산업은 5.29%, 서울식품우는 5.16% 하락했다.이날 코스피의 반등 폭은 최근 급락에 따른 저가 매수 유입과 외국인 매수세 집중, 반도체 대형주의 강한 반등이 맞물린 결과로 풀이된다. 다만 지수가 단기간에 큰 폭으로 움직인 만큼 장중 변동성 확대 가능성은 계속 경계할 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자