외국인 1조 담은 코스피 일단 반등… 코스닥은 또 매도 사이드카

외국인 6월엔 323억 달러 순유출

주식 자금 유출 두 달 연속 최대치

세줄 요약 코스피, 급락 뒤 저가 매수 유입으로 반등

기관·외국인 순매수, 개인 대규모 매도

코스닥, 매도 사이드카 발동 뒤 하락 마감

2026-07-15 B1면

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중동 지역의 불안과 미국 연방준비제도(Fed)의 추가 금리 인상 가능성에도 코스피는 반등했다. 전날 8% 넘게 급락하면서 주가가 많이 떨어지자 저가 매수세가 유입된 영향이다. 기관이 대거 매수에 나섰고, 최근 국내 증시를 떠났던 외국인도 3거래일 만에 순매수로 돌아서며 지수를 끌어올렸다.14일 코스피는 전 거래일보다 49.90포인트(0.73%) 오른 6856.83에 거래를 마쳤다. 장 초반에는 7000선 회복을 시도했지만 이후 상승폭을 일부 반납하며 등락을 거듭했다. 유가증권시장에서 개인은 4조원 넘게 팔았지만 기관은 3조원 넘게, 외국인은 1조원 가까이 사들이며 지수 상승을 이끌었다. 반면 장중 매도 사이드카가 발동된 코스닥은 15.38포인트(1.92%) 내린 783.98로 마감했다.허재환 유진투자증권 연구원은 “주가가 지금보다 더 크게 떨어질 가능성은 크지 않다”면서도 “새롭게 증시로 들어오는 투자자금이 많지 않은 점은 부담”이라고 말했다.다만 외국인 투자자들의 국내 증시 이탈은 이어지고 있다. 한국은행에 따르면 지난달 외국인 주식 투자자금은 323억 7000만 달러 순유출을 기록하며 역대 최대치를 다시 썼다. 지난 5월(-318억 3000만 달러)에 이어 두 달 연속 최대 기록을 갈아치운 것이다. 순유출은 국내 주식을 판 뒤 빠져나간 자금이 새로 들어온 자금보다 더 많았다는 의미다.글로벌 인공지능(AI) 투자 열기가 다소 식은 데다, 외국인들이 그동안 많이 오른 국내 주식을 일부 팔아 비중을 조정한 영향이 컸다고 한은은 분석했다. 외국인 주식 자금 상반기 누적 순유출 규모는 1102억 1000만 달러로 지난해 연간 순유출액의 15배를 넘어섰다.이승연 기자