[마감시황] 코스닥, 외국인 매도에 783.98 마감…장중 매도 사이드카 발동

세줄 요약
- 외국인 2471억 순매도, 지수 하락 주도
- 코스닥150 선물 급락, 매도 사이드카 발동
- 하락 종목 1212개, 시장 전반 약세
14일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 15.38포인트(1.92%) 내린 783.98에 거래를 마쳤다. 지수는 797.16으로 출발한 뒤 장중 802.53까지 올랐지만, 곧바로 하락폭을 키우며 749.76까지 밀렸다. 이날 저가는 52주 최저와 같은 수준이다. 거래량은 5억 9238만 주, 거래대금은 6조 5270억 6500만 원으로 집계됐다.
장 초반 급락세 속에서는 코스닥150 선물이 전일 종가 대비 84.70포인트(6.08%) 하락한 1306.80을 기록하며 매도 사이드카가 발동됐다. 프로그램 매매는 차익거래 7억 원 순매도, 비차익거래 1835억 원 순매도로 전체 1841억 원 매도 우위를 나타냈다.
수급별로는 외국인이 2471억 원 순매도하며 지수 하락을 주도했다. 반면 기관은 1587억 원, 개인은 729억 원 순매수로 맞섰다. 시장 전반에서는 상승 종목 445개, 보합 83개, 하락 종목 1212개로 하락 종목 수가 압도적으로 많았다. 상한가 종목은 6개였고 하한가 종목은 없었다.
시가총액 상위 종목도 대체로 부진했다. 알테오젠(196170)은 11.69% 내린 27만 9500원, 에코프로비엠(247540)은 6.01% 하락한 11만 2600원, 에코프로(086520)는 5.38% 떨어진 7만 9100원에 마감했다. 레인보우로보틱스(277810)는 3.49%, 코오롱티슈진(950160)은 4.83% 내렸다. 반면 주성엔지니어링(036930)은 5.53% 오른 19만 2600원, 피에스케이(319660)는 10.24% 상승한 20만 3500원, 원익IPS(240810)는 1.84% 오른 12만 7100원을 기록했다.
개별 종목 가운데 상승률 상위에는 한탑 29.98%, 엑사이엔씨 29.94%, 캠시스 29.93%, 엔피 29.90%, 미래생명자원 29.84%가 올랐다. 반면 스타코링크는 87.45% 급락했고 레메디는 20.64%, 페니트리움바이오는 16.28%, 파세코는 15.87%, 코스텍시스는 15.71% 내렸다.
이날 코스닥은 최근 5거래일 기준으로 보면 7월 10일 837.43까지 반등한 뒤 13일 799.36, 14일 783.98로 이틀 연속 하락했다. 같은 날 코스피는 49.90포인트(0.73%) 오른 6856.83으로 마감해 코스닥과는 상반된 흐름을 보였다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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